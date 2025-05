Pendler-Chaos ab morgen: Tunnel in Salzburg bis Mittwoch dicht

Drei Tage Vollsperre für 14.000 Pendler: Der Schönbergtunnel im Pongau wird mit 200.000 Litern Wasser auf Hochglanz gebracht.

Ab Montagmorgen bleibt der Schönbergtunnel bei Schwarzach im Pongau für drei Tage komplett gesperrt. Grund dafür sind umfassende Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der wichtigen Verkehrsverbindung der Pinzgauer Straße (B 311). Die Sperre beginnt am Montag um 4 Uhr früh und dauert voraussichtlich bis Mittwochabend an.

Für die gründliche Reinigung und Instandhaltung des Tunnels werden nicht weniger als 200.000 Liter Wasser benötigt.

Zentrale Verkehrsader

Der Schönbergtunnel stellt eine zentrale Verkehrsader in der Salzburger Region Pongau dar. Im Tagesdurchschnitt passieren rund 14.000 Fahrzeuge die Tunnelröhre, wobei an verkehrsstarken Tagen sogar bis zu 20.000 Fahrzeuge gezählt werden.

Verkehrsteilnehmer müssen bis Mittwochabend 18 Uhr auf die Durchfahrtsstraße durch Schwarzach ausweichen.

Stauprognose und Verkehrsbeeinträchtigungen

Die Umleitung durch Schwarzach führt zu einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen auf der Ortsdurchfahrt. Laut Verkehrsprognosen ist besonders in den Hauptverkehrszeiten zwischen 7 und 9 Uhr morgens sowie 16 und 18 Uhr abends mit erheblichen Staus zu rechnen. Pendler sollten entsprechend mehr Zeit einplanen.

Die Pinzgauer Straße (B 311) stellt die Hauptverbindung vom Pongau in den Pinzgau dar und ist Teil der wichtigsten innerösterreichischen Ost-West-Verbindung. Durch die topografischen Gegebenheiten gibt es für Pendler kaum Ausweichmöglichkeiten, was die Bedeutung dieser Verkehrsachse unterstreicht.

Der Schönbergtunnel hat im regionalen Verkehrsnetz eine besondere Bedeutung, da die ursprünglich geplante Pinzgauer Schnellstraße (S 11) nur in drei Abschnitten verwirklicht wurde.

Der Tunnel fungiert daher als unverzichtbares Bindeglied im Straßennetz der Region.