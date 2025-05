Thron zurückerobert: Bayern München feiert 34. Bundesliga-Triumph

Bayern München hat sich vorzeitig zum Meister der Fußball-Bundesliga gekrönt. Obwohl noch zwei Spieltage ausstehen, ist den Münchnern der Titel nicht mehr zu nehmen. Nachdem die Bayern am Wochenende ihren ersten Matchball nicht verwerten konnten, machte ausgerechnet der Konkurrent den Weg frei: Bayer Leverkusen kam in Freiburg nicht über ein 2:2 hinaus und verspielte damit die letzte theoretische Chance, die Spannung im Titelrennen aufrechtzuerhalten.

Mit dem 34. Bundesliga-Titel kehrt der Rekordmeister auf den Thron zurück und setzt seine beeindruckende Erfolgsserie fort. In den vergangenen 13 Spielzeiten sicherten sich die Münchner zwölfmal die Meisterschale – nur im Vorjahr konnte Leverkusen die Bayern-Dominanz kurzzeitig durchbrechen.

Nun haben die Münchner die Machtverhältnisse in der Liga wieder zurechtgerückt.

⇢ CL-Showdown: Arsenal VS Paris, Barca VS Inter – Wer greift nach dem Henkelpott?



Kompany mit Premieren-Titel

Für Vincent Kompany bedeutet dieser Erfolg einen perfekten Start seiner Bayern-Ära. Der belgische Coach konnte gleich in seiner ersten Saison an der Säbener Straße den Meistertitel sichern. Die Bayern dominierten die Bundesliga-Saison mit beeindruckenden 23 Siegen aus 32 Spielen und nur zwei Niederlagen. Besonders die Offensive zeigte sich in Topform mit 93 erzielten Toren.

Persönliche Erfolgsgeschichten

Besonders emotional ist dieser Titelgewinn für Harry Kane, der damit den ersten großen Vereinstitel seiner Karriere feiern kann. Der englische Nationalspieler, der im Sommer 2023 für eine Rekordablöse nach München kam, konnte damit endlich den vielzitierten „Trophäenfluch“ brechen.

Eine Ära geht hingegen zu Ende bei Vereinslegende Thomas Müller. Für den gebürtigen Bayern, der kürzlich seinen 500. Bundesliga-Einsatz feierte, ist es bereits der rekordverdächtige 13. deutsche Meistertitel – und wahrscheinlich sein letzter für den Verein.

Nach dem FIFA Klub-Weltpokal im Sommer wird Müller seine 25-jährige Verbindung mit seinem Heimatverein beenden.