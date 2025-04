CL-Showdown: Arsenal VS Paris, Barca VS Inter – Wer greift nach dem Henkelpott?

Europas Fußball-Elite kämpft um das Finale: Arsenal fordert Paris, Barcelona trifft auf Inter. Die Halbfinal-Hinspiele versprechen Hochspannung auf höchstem Niveau.

Die Champions League geht in die heiße Phase: Am Dienstag empfängt Arsenal im ersten Halbfinale Paris Saint-Germain, während Barcelona am Mittwoch auf Inter trifft. Beide Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen.

Die Londoner, die sich im Viertelfinale gegen Real Madrid durchsetzen konnten, gehen mit breiter Brust in die Begegnung mit dem französischen Meister. Arsenal kämpft in der Premier League noch um den Titel, liegt allerdings bereits 15 Punkte hinter Spitzenreiter Liverpool.

PSG hingegen hat in der heimischen Ligue 1 bereits alles klar gemacht und thront mit komfortablen 20 Zählern Vorsprung auf Olympique Marseille an der Tabellenspitze.

Historisch betrachtet spricht die Bilanz klar für die Gunners, die in europäischen Wettbewerben bisher unbesiegt gegen PSG sind. In fünf bisherigen Begegnungen holte Arsenal zwei Siege und drei Unentschieden – darunter ein wichtiger 2:0-Erfolg in der aktuellen Champions-League-Saison durch Treffer von Kai Havertz und Bukayo Saka.

Diese beiden Offensivkräfte gelten auch diesmal als potenzielle Matchwinner für die Londoner, während die Pariser ihre Hoffnungen auf Kylian Mbappé setzen, der in dieser Königsklassen-Saison bereits beeindruckende neun Tore erzielte.

Für die faire Leitung der Partie im Emirates Stadium sorgt ein slowenisches Schiedsrichtergespann um Slavko Vincic, der von seinen Landsleuten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic an den Seitenlinien unterstützt wird. Als vierter Offizieller fungiert Matej Jug, während im VAR-Raum Alen Borosak und der Niederländer Denis Higler die Entscheidungen überwachen.

Das Rückspiel steigt am 7. Mai in Paris.

Barça gegen Inter

Im zweiten Halbfinale treffen am Mittwochabend zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs aufeinander: Barcelona empfängt Inter Mailand im Camp Nou. Die Katalanen haben im Viertelfinale Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb geworfen, während die Nerazzurri Bayern München bezwangen.

Barça kommt mit dem Rückenwind eines Pokalerfolgs in die Partie – erst am Samstag sicherte sich das Team durch einen 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Erzrivale Real Madrid die Copa del Rey.

⇢ El Clasico-Drama: Modric-Patzer kostet Real den Pokal – Barça jubelt



In der Liga führt Barcelona die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf die Königlichen an.

Inter musste dagegen am Sonntag einen Dämpfer hinnehmen und verlor zu Hause mit 0:1 gegen die Roma.

Schiedsrichter-Teams bereit

Die Leitung des Spiels in Barcelona übernimmt ein französisches Schiedsrichtergespann um Clement Turpin mit Nicolas Danos und Benjamin Pages als Assistenten. Francois Letexier wurde als vierter Offizieller nominiert, während Jerome Brisard und Willy Delajod im VAR-Raum die Szenen analysieren.

Das entscheidende Rückspiel findet am 6. Mai in Mailand statt.