⇢ Reise um die Welt: Als ein kroatischer Bauernsohn 60.000 Autogramme sammelte

Ein kroatischer Bauernsohn eroberte vor über einem Jahrhundert die Welt zu Fuß und hinterließ ein außergewöhnliches Erbe. Mit seinem Autogrammalbum, das Unterschriften von Staatsoberhäuptern und berühmten Persönlichkeiten enthält, wurde er in den USA zur Sensation. Nach Jahrzehnten der Vergessenheit erfährt sein Vermächtnis nun neue Wertschätzung.

Josip Mikulec, auch als „Joza der Reisende“ bekannt, stammte aus dem kroatischen Dorf Krusljevo Selo, wo er 1878 geboren wurde. Mit 27 Jahren wanderte er in die USA aus – allerdings unter höchst ungewöhnlichen Umständen, die ihn von typischen Emigranten seiner Zeit unterschieden.

Weltreise zu Fuß

Seine außergewöhnliche Reise begann am 5. Jänner 1901, als er Zagreb zu Fuß verließ. Der Weg führte ihn zunächst durch den europäischen Kontinent, bevor er per Schiff nach Südafrika übersetzte und später in Südamerika ankam. Im September 1905 erreichte Mikulec schließlich die USA. Laut Croatia Week verbrachte der Weltenbummler fast drei Jahrzehnte auf Reisen.

Auf seinen Wanderungen trug Mikulec stets ein besonderes Buch bei sich, in dem er Unterschriften, Widmungen und Notizen von Menschen sammelte, denen er begegnete. Das 2.500 Seiten umfassende Autogrammbuch enthält Einträge von Präsidenten, Erfindern, Künstlern und religiösen Führern. Zu den prominenten Unterzeichnern zählten die US-Präsidenten Theodore Roosevelt und Woodrow Wilson sowie Persönlichkeiten wie Edison, Carnegie und der Opernsänger Caruso.

Historisches Vermächtnis

Nach dem Ersten Weltkrieg kehrte Mikulec mehrfach nach Europa zurück. Am 8. Mai 1933 erlag der Bauernsohn in Genua der Tuberkulose. Sein Autogrammbuch war der einzige offiziell registrierte Besitz, den er hinterließ.

Das Kroatische Geschichtsmuseum erwarb das wertvolle Dokument im Jahr 2023 – gemeinsam mit der Stadt Oroslavje wurde das bedeutende nationale Kulturgut für 225.000 US-Dollar aus den USA zurückgekauft. Die Rückführung erfolgte auf Initiative des Bürgermeisters Viktor Šimunić und wurde von der kroatischen Botschaft in Washington unterstützt, um Mikulecs Vermächtnis in seiner Heimat dauerhaft zu sichern.

