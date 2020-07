Republika Srpska kriegt Luxus-Gefängnis (FOTOS)

In Ost-Sarajevo wird in fünf Tagen das erste Luxus-Gefängnis in Bosnien-Herzegowina eröffnet.

Am 22. Juli wird laut einem Bericht von Radio Sarajevo die Haftanstalt eröffnet, welches bereits seit Jahren gebaut wird. Von Anfang der Bauarbeiten bis heute gab es zahlreiche Baustopps und Komplikationen. Es ist laut dem Bericht von Radio Sarajevo zugleich die erste Haftanstalt, die alle europäischen Standards erfüllt und mit modernen Haftanstalten in westeuropäischen Ländern wie Deutschland oder Österreich vergleichbar ist.

Durch die langen Bauaarbeiten und die komplizierten Pläne der Architekten, die den Wohnraum vor allem mit Bedacht auf die vielen Bedürfnisse der Häftlinge gestaltet haben, wird die Haftanstalt in vielen Berichten als „Luxus-Gefängnis“ bezeichnet. Tatsächlich weisen die Bilder auf Lebensumstände hin, die man in „normalen“ Haftanstalten am Balkan nicht erwarten würde.

