Rock-Ikone Bon Jovi rettet Frau vor Suizid

Jon Bon Jovi zählt bereits zu den größten Rock-Ikonen unserer Zeit. Nun darf sich der 62-jährige Sänger auch als „Lebensretter“ bezeichnen. Am Dienstagabend unterbrach Bon Jovi die Dreharbeiten zu einem Musikvideo in Nashville, um eine Frau davon abzuhalten, von der John-Seigenthaler-Fußgängerbrücke in den Tod zu springen.

Wie die Polizei von Nashville berichtete, ereignete sich der Vorfall auf der John-Seigenthaler-Fußgängerbrücke. Bon Jovi war gerade dabei, mit den Dreharbeiten zu beginnen, als ihm eine Frau am Brückengeländer auffiel. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie Bon Jovi gemeinsam mit einer weiblichen Begleiterin auf die Frau einredet und sie überreden will, vom Brückenrand zurückzutreten.

Heldentat von Bon Jovi

Schließlich sieht man in dem Video, wie Bon Jovi sich nach vorne lehnt und die Frau ergreift. Zusammen mit seiner Begleiterin hebt er sie über das Geländer zurück auf sicheren Boden und umarmt sie fest. Diese mutige Aktion half, die Frau vor einem möglichen Suizid zu bewahren.

Nashvilles Polizeichef John Drake äußerte sich lobend über die Tat des Rockstars: „Wir alle müssen dabei helfen, sicherzustellen, dass die Menschen um uns herum sicher sind.“ In einem späteren Facebook-Posting betonte die Polizei von Nashville noch einmal die Bedeutung der Rettung und bedankte sich ausdrücklich bei Bon Jovi und seinem Team. „Ein Hoch auf Jon Bon Jovi und sein Team, dass sie einer Frau in Nashville geholfen haben. Sie zogen sie vom Rand weg in Sicherheit!“

Das Überwachungsvideo, das den Vorfall dokumentierte, wurde von der Polizei auf YouTube geteilt. Allerdings entfernte der Social-Media-Dienst das Video kurz danach aufgrund von Verstößen gegen die Richtlinien.

Hier findest du Hilfe Falls du Personen kennst, die unter psychischen und/oder physischen Missbrauch leiden, zögere nicht um Hilfe zu bitten! Sprich noch heute mit jemandem! TelefonSeelsorge – Notruf 142 – Erreichbar 24 Stunden

Rat auf Draht: Onlineberatung

Chatberatung Mo bis Fr, 18 – 20 Uhr

Rat auf Draht: 147

Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01 / 310 87 79

Frauenhelpline: 0800 222 555

Sorgentelefon für Alle: 0800 / 20 14 40

Psychiatrische Soforthilfe: 01 / 313 30