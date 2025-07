Ronaldo sorgt in Österreich für Aufregung: So täuschte er seine Fans!

Salzburg im Ausnahmezustand: Cristiano Ronaldo landete überraschend früher als angekündigt im Pinzgau. Strenge Sicherheitsmaßnahmen schirmen den Superstar komplett ab.

Cristiano Ronaldo ist bereits einen Tag früher als angekündigt in Salzburg eingetroffen. Der Superstar landete laut mehreren Medienberichten nicht wie geplant am Freitag, sondern bereits am Donnerstagabend gegen 19 Uhr mit seinem Privatjet aus Madrid kommend am Salzburger Flughafen. Ein Sicherheitsteam schirmte den portugiesischen Ausnahmekönner rigoros ab und brachte ihn umgehend nach Saalfelden. Für die wartenden Anhänger gab es keine Chance auf Autogramme oder gemeinsame Schnappschüsse.

Im Quartier des saudischen Klubs, dem Hotel Brandlhof in Saalfelden, bekamen nur vereinzelte Schaulustige den Weltstar kurz zu Gesicht. Ronaldo eilte nach seiner Ankunft zielstrebig ins Innere des Gebäudes. Seither bewachen Sicherheitskräfte sämtliche Zugänge. Wie Medienberichte bestätigen, landete der Privatjet um exakt 19:14 Uhr auf dem Salzburger Flughafen, während bereits zahlreiche Fans am Teamquartier vergeblich auf einen Blick des Superstars warteten.

Im Hotel Gut Brandlhof, das zuvor von einer Delegation des saudischen Clubs als ideales Quartier ausgewählt wurde, herrscht seither Ausnahmezustand. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden nochmals verschärft – inklusive Polizeieskorte und verstärktem Ordnerdienst für die kommenden Testspieltage.

Testspiele geplant

In den kommenden Tagen stehen für Al Nassr drei Testpartien auf dem Programm. Ob der fünfmalige Weltfußballer tatsächlich auflaufen wird, steht noch nicht fest. Die Schwarzmarktpreise für Tickets ziehen jedenfalls bereits spürbar an.

Bis zum 4. August bleibt die Mannschaft noch im Pinzgau – wo mittlerweile ein regelrechter „Ronaldo-Hype“ ausgebrochen ist. Der Aufenthalt des Teams sorgt für eine außergewöhnlich hohe Auslastung im Gut Brandlhof, das komplett für den saudischen Klub reserviert wurde.