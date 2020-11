Ronaldo tröstet Modrić und Kovačić: „Kopf hoch, meine kroatischen Freunde“ (FOTOS)

Gestern unterlag Kroatien in Split – in letzter Spielminute! – Portugal in der UEFA Nations League (2:3).

Trotz der Niederlage war die Stimmung bei zwei kroatischen Fußballprofis besser als gedacht. Luka Modrić und Mateo Kovačić haben nämlich mit einem Freund und langjährigen Teamkollegen aus der gegnerischen Mannschaft den Abend verbracht.

“Gemeinsame Zeit”

Es handelt sich um niemand geringeren als Christiano Ronaldo, der – vor allem mit Modrić, aber eine zeitlang auch mit Kovačić – das gleiche Trikot bei Real Madrid trug. Bei den “Königlichen” verbrachten die drei gemeinsam eine unvergessliche Zeit.

„Ich freue mich, dass wir uns nach so langer Zeit wieder gesehen haben. Uns verbinden viele schöne Erinnerungen. Von daher war es schön, mit ihm ein wenig zu reden“, so Modrić laut dem Real-Madrid-Fanportal “Realtotal.de”. “Es war wirklich schön”, sagte Ronaldo, der zugleich die Gelegenheit zum Trösten seiner alten Teamkollegen hatte.

Luka Modric : “Hey Bro, Long Time No see..” 👋🏻



Cristiano Ronaldo : “Bro, You Have My One Ballon D’or…” 👆🏻



Luka Modric : …..#CROPOR #Portugal pic.twitter.com/Qqby5tTiPm — AZR Organization (@AzrOrganization) November 17, 2020

“Gute Freunde”

“Ich habe mich sehr gefreut, die beiden zu sehen. Wir sind alte Teamkollegen und auch gute Freunde, da gibt es viel zum Besprechen und zum Erinnern wenn man sich sieht”, erklärte Ronaldo, der gerade bei FC Chelsea spielt während der Kroate Modrić noch immer beim Königsklub ist.

„Wir haben uns an einige Dinge aus der Vergangenheit bei Real Madrid erinnert. Das sind normale Gespräche zwischen zwei Ex-Kollegen und guten Freunden”, so Modrić.