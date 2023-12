Rote Zorica: Die Frau, die sogar bei der Beerdigung ihrer Mutter in Rot war

Über Zorica Rebernik, eine 71-jährige Frau aus dem Dorf Breze in der Nähe von Tuzla, Bosnien und Herzegowina, auch bekannt als „Rote Zorica“, wird in den letzten Jahren viel gesprochen.

Zorica ist bekannt dafür, immer rote Kleidung zu tragen, unabhängig von der Situation oder den Farbvorlieben anderer. Sie erschien sogar in einem roten Kleid zu ihrer eigenen Hochzeit und weigert sich, bei Beerdigungen Schwarz zu tragen, egal wie nahe ihr der Verstorbene stand. Die Farbe Rot symbolisiert unter anderem Leidenschaft.

Wo immer sie auftaucht, steht sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

„Ich trage Rot ausschließlich für mich. Ich bin keineswegs aufdringlich. Meine Freunde meinen, ich sollte mich mehr zeigen und sogar ins Guinness-Buch der Rekorde kommen. Ich wäre neugierig, ob jemand anders so konsequent eine Farbe trägt. Und kennen Sie den Film ‚Die Frau in Rot‘, in dem die Schauspielerin nur ein rotes Kleid trägt? So ähnlich ist es bei mir“, bemerkte sie.

In ihrer Kindheit trug Zorica nur weiße oder rosa Kleidung, doch heute meidet sie alle Farben außer Rot. Diese Vorliebe wurde noch verstärkt durch tragische Ereignisse:

„Ich trug Rot, als meine Mutter starb und meine Schwester ums Leben kam. Auf alle anderen Farben bin ich allergisch“, so Zorica.

Zorica, die im Ruhestand ist, blickt auf eine vier Jahrzehnte lange Karriere als Grundschullehrerin zurück, in der sie auch politisch sehr aktiv war. Ihre Begeisterung für Rot stieß niemals auf Ablehnung bei Vorstellungsgesprächen oder im Unterricht. Sie schenkte ihren Schülern sogar rote T-Shirts, damit die ganze Klasse einheitlich gekleidet war. Ihre Liebe zu Rot spiegelt sich auch in ihrem Zuhause und ihrem Lebensstil wider. Sie bevorzugt rote Geschenke und hat sogar einen roten Dresscode für ihre Beerdigung festgelegt. Ihr Ehemann Zvonko unterstützt ihre Vorliebe und passte sogar das gemeinsame Auto mit rotem Leder an.