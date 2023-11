Schockierendes Video von häuslicher Gewalt in Bosnien löst Empörung aus

In Bosnien und Herzegowina sorgt ein Video für Aufsehen und Empörung, das einen Mann zeigt, der seine Frau schlägt und die Polizei beleidigt. Das Video, das auf TikTok live gestreamt und in den sozialen Medien viral ging, hat die öffentliche Debatte über häusliche Gewalt und frauenfeindliche Morde in dem Land neu entfacht.

Bosnien und Herzegowina ist in Aufruhr. Ein Video, das auf TikTok live gestreamt wurde, zeigt einen Mann aus Tuzla, der seine Frau schlägt und die Polizei beleidigt. Siehst du, wie viel Mist ich habe“, sagt der Mann im Video, das in den sozialen Medien viral ging. Die Frau, die seit Tagen von ihrem Mann misshandelt wird, hat sich nicht getraut, ihn anzuzeigen. Doch Bürger, die das Video gesehen haben, haben dies für sie getan.

Adnana Sprecic, Sprecherin der Polizeidirektion des MUP TK, bestätigte den Eingang der Anzeige. „Wir haben die Anzeige erhalten. Die Ermittlungen laufen. Wir haben festgestellt, dass es sich nicht um ein aktuelles Live-Video handelt, es ist ein älteres Video. Das ist, was wir wissen“, sagte Sprecic gegenüber der Tageszeitung „Avaz“.

Dieser Vorfall ist nur einer von vielen, die Bosnien und Herzegowina in den letzten Monaten erschüttert haben. Die Fälle von Femizid und häuslicher Gewalt haben die Öffentlichkeit in diesem Land beunruhigt und die Notwendigkeit unterstrichen, das Bewusstsein für diese Probleme zu schärfen und Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.