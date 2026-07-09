Ruhe, Natur und gutes Essen“: Arnautovic wirbt für Urlaub in Niederösterreich

Nach dem WM-Trubel tauscht Marko Arnautovic das Spielfeld gegen eine unerwartete neue Bühne – und überrascht damit viele.

Fußballstar Marko Arnautovic, der zuletzt bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf sich aufmerksam machte, übernimmt eine neue Rolle abseits des Spielfelds. Er wird zum Werbegesicht der aktuellen Urlaubskampagne der Niederösterreich Werbung. Neben Arnautovic werden auch weitere prominente Persönlichkeiten in der Kampagne zu sehen sein, die gemeinsam für das Bundesland als Urlaubsdestination eintreten.

Das Motto der Kampagne lautet „Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?“ – eine bewusst provokante Frage, die mit Selbstironie und beeindruckenden Bildern das gängige Vorurteil gegenüber Niederösterreich als Reiseziel auf den Kopf stellen soll.

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Arnautovics Ansage

„Nach den intensiven Wochen mit der Nationalmannschaft brauche ich jetzt ein paar Tage zum Runterkommen. Da muss ich nicht weit weg. Niederösterreich ist nah, unkompliziert und hat alles, was man für Urlaub braucht: Ruhe, Natur und gutes Essen“, erklärt Arnautovic. „Viele denken vielleicht nicht gleich daran, hier Urlaub zu machen. Für mich passt es genau. Also ja: Ich mache Urlaub in Niederösterreich.“ Wo er seine freien Tage konkret verbringen wird, ist vorerst nicht bekannt.

Prominente Unterstützung

Ziel der Kampagne ist es, Niederösterreich aus verschiedenen Perspektiven als überraschend attraktives Reiseziel zu positionieren. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und NÖ-Werbung-Chef Michael Duscher zeigen sich überzeugt vom Zugpotenzial des Fußballers. „Dass sich mit Marko Arnautovic einer der bekanntesten österreichischen Sportler für Urlaub in Niederösterreich starkmacht, wird viele Menschen neugierig machen und Lust auf Urlaub bei uns wecken.“