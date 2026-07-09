KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Kampagne

Ruhe, Natur und gutes Essen“: Arnautovic wirbt für Urlaub in Niederösterreich

Ruhe, Natur und gutes Essen“: Arnautovic wirbt für Urlaub in Niederösterreich
FOTO: NLK Pfeffer
2 Min. Lesezeit |

Nach dem WM-Trubel tauscht Marko Arnautovic das Spielfeld gegen eine unerwartete neue Bühne – und überrascht damit viele.

Fußballstar Marko Arnautovic, der zuletzt bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf sich aufmerksam machte, übernimmt eine neue Rolle abseits des Spielfelds. Er wird zum Werbegesicht der aktuellen Urlaubskampagne der Niederösterreich Werbung. Neben Arnautovic werden auch weitere prominente Persönlichkeiten in der Kampagne zu sehen sein, die gemeinsam für das Bundesland als Urlaubsdestination eintreten.

Das Motto der Kampagne lautet „Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?“ – eine bewusst provokante Frage, die mit Selbstironie und beeindruckenden Bildern das gängige Vorurteil gegenüber Niederösterreich als Reiseziel auf den Kopf stellen soll.

Arnautovics Ansage

„Nach den intensiven Wochen mit der Nationalmannschaft brauche ich jetzt ein paar Tage zum Runterkommen. Da muss ich nicht weit weg. Niederösterreich ist nah, unkompliziert und hat alles, was man für Urlaub braucht: Ruhe, Natur und gutes Essen“, erklärt Arnautovic. „Viele denken vielleicht nicht gleich daran, hier Urlaub zu machen. Für mich passt es genau. Also ja: Ich mache Urlaub in Niederösterreich.“ Wo er seine freien Tage konkret verbringen wird, ist vorerst nicht bekannt.

Prominente Unterstützung

Ziel der Kampagne ist es, Niederösterreich aus verschiedenen Perspektiven als überraschend attraktives Reiseziel zu positionieren. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und NÖ-Werbung-Chef Michael Duscher zeigen sich überzeugt vom Zugpotenzial des Fußballers. „Dass sich mit Marko Arnautovic einer der bekanntesten österreichischen Sportler für Urlaub in Niederösterreich starkmacht, wird viele Menschen neugierig machen und Lust auf Urlaub bei uns wecken.“

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Die Einladung
Kein Sommer ohne „Pozivnica“: Wenn der Heimaturlaub zur Balkan-Olympiade wird
| Nuklearwende
Serbien vor Atom-Wende: Jetzt sollen Nuklear-Ingenieure ausgebildet werden
| Privatisierung
Geld aus Serbien? Millionen Bürger warten auf Auszahlung aus „Akcionarski fond
| Schockmoment
250 Meter Höhe, kein Lehrer mehr – Flugschülerin landet Cessna allein
| Transfergerücht
Schlager-Transfer fix? Kult-Klub schnappt sich WM-Keeper
MEHR AKTUELLE NEWS