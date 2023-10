Saftige Strafen: Achtung vor Parkschein-Falle an Feiertagen

Wenn die Blätter fallen und Allerseelen naht, ist in Wien besondere Vorsicht beim Parken geboten. Am 2. November, dem Tag der Totenehrung, gelten in der österreichischen Hauptstadt spezielle Regeln für Autofahrer. Die flächendeckenden Kurzparkzonen sind an diesem Tag in Kraft und Verzögerungen rund um Spitäler, Bahnhöfe und große Friedhöfe sind zu erwarten.

Die Kurzparkzonen sind an Werktagen in Kraft, aber Vorsicht ist geboten: Es gibt Ausnahmen, die besonders in der Nähe von Krankenhäusern und Bahnhöfen gelten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, beim Parken immer auch auf die Beschilderung zu achten. Es ist kein Geheimnis, dass die Parkplatzsuche in Wien oft einem Hindernislauf gleicht, und an Allerseelen wird sie noch herausfordernder.

Zudem müssen am 2. November Parkscheine gelegt oder, für die technisch Versierten unter uns, am Handy aktiviert werden. Es wird davor gewarnt, dass es bei den Zu- und Abfahrten zu den großen Friedhöfen – dem Zentralfriedhof, dem Südwestfriedhof und dem Ottakringer Friedhof – zeitweise zu kurzen Verzögerungen kommen kann.

Es wird empfohlen auf die Öffis umzusteigen.