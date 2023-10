24. Femizid: alle zwei Wochen wird eine Frau in Österreich ermordet

Mit dem jüngsten Fall aus Niederösterreich, der den 24. Femizid des laufenden Jahres markiert, wird das Land von einer schmerzhaften Wahrheit eingeholt. Im Durchschnitt verliert alle dreizehn Tage eine Frau ihr Leben durch die Hand eines Mannes.

Die aktuelle Statistik, so schockierend sie auch ist, zeigt einen leichten Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren. Im Jahr 2022 wurden 29 Frauen von einem Mann ermordet, was bedeutet, dass etwa alle zwölf Tage ein Femizid verzeichnet wurde. Noch düsterer sieht die Bilanz für das Jahr 2018 aus, in dem der traurige Höchststand von 41 ermordeten Frauen erreicht wurde.

Häusliches Umfeld

Es ist eine erschütternde Tatsache, dass die meisten dieser Gewaltverbrechen im privaten Umfeld stattfinden. In 96 Prozent der Fälle sind die Täter Menschen, denen die Opfer nahestanden: Ex-Partner, Lebensgefährten, Ehemänner oder Freunde.

Noch alarmierender ist die Statistik zur allgemeinen Gewalt gegen Frauen. Laut Statistik Austria hat jede dritte Frau ab 15 Jahren bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Ebenso erschreckend: Jede elfte Frau in Österreich wurde bereits Opfer einer Vergewaltigung.