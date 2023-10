Spritpreise überraschen: Jetzt werden Diesel und Benzin günstiger!

Überraschenderweise sind die Kraftstoffpreise gesunken! Viele befürchteten nach dem Großangriff auf Israel höhere Preise an deutschen Tankstellen. Doch die unerwartete Entwicklung zeigt das Gegenteil.

Seit dem bisher günstigsten Tankmonat in diesem Jahr im Mai sind die Spritpreise stetig gestiegen. Die aktuelle Analyse zeigt jedoch, dass die Preise an den heimischen Tankstellen im Oktober erstmals im Monatsvergleich wieder gesunken sind. Im Vergleich zum September verzeichnet der Liter Super einen Rückgang von rund sieben Cent, während dieser beim Diesel mit etwa einem Cent deutlich geringer ausfällt. Trotzdem lagen die Durchschnittswerte im Oktober mit 1,630 Euro je Liter Super und 1,754 Euro je Liter Diesel etwa zehn Cent bzw. beim Diesel sogar etwa 30 Cent über den Werten von Mai dieses Jahres.

Darüber hinaus ist Diesel nach wie vor etwa 12 Cent teurer als Super. Dieser Preisunterschied dürfte auch in absehbarer Zukunft bestehen bleiben, insbesondere weil die Preise für Super zuletzt deutlich stärker gesunken sind als diejenigen für Diesel. Dieser Umstand unterstreicht erneut die starke Abhängigkeit Europas von Diesel-Importen. Gleichzeitig verdeutlicht er die bestehende Entkopplung der Tankstellenpreise von den Rohölpreisen, die seit dem Beginn des Ukraine-Krieges beobachtet wird.

erhebliche Preisunterschiede

Die kostengünstigsten Tankstellen bieten derzeit Diesel für rund 1,60 Euro pro Liter an, während Super mit knapp über 1,40 Euro deutlich weniger kostet. Im Gegensatz dazu liegen die Literpreise an bestimmten Autobahntankstellen bei 2,199 Euro für Diesel bzw. 2,149 Euro für Super – was einen Unterschied von etwa 60 bzw. 70 Cent pro Liter ausmacht. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern ergibt sich somit eine Differenz von 30 bis 35 Euro. Angesichts dieser erheblichen Preisunterschiede ist es ratsam, gezielt bei den günstigeren Tankstellen zu tanken.