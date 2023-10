Horror in Wien: Zwei Femizide in 24 Stunden!

In Wien-Liesing wurde eine 34-jährige Frau tot aufgefunden, mutmaßlich ermordet von ihrem 63-jährigen Lebensgefährten, der nach einem Suizidversuch in Lebensgefahr schwebt. Die Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen den Mann laufen. In einer Wohnung in der Wiener Leopoldstadt wurde eine leblose Frau entdeckt. Der Ehemann, der unter Verdacht steht, ist ebenfalls verstorben.

Angehörige des 63-Jährigen, alarmiert durch seine Abwesenheit, verständigten die Polizei. Mit Unterstützung der Feuerwehr verschafften sich die Beamten Zugang zum gemeinsamen Haus des Paares. Im ersten Stock fanden sie sowohl die Frau als auch den Mann, beide mit Schnittverletzungen, am Boden liegend vor. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der 34-Jährigen feststellen. Der 63-Jährige, ebenfalls mit Schnittverletzungen, wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei in der Nähe der Opfer gefundene Messer wurden sichergestellt. Die Ermittler gehen aufgrund der bisherigen Erkenntnisse von einem Gewaltverbrechen aus, das der 63-Jährige begangen haben dürfte. Als mögliches Motiv werden Geldprobleme vermutet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.

Frau tot in Wohnung aufgefunden

Da sich Verwandte einer 54-jährigen Frau Sorgen machten, wurde der Polizeinotruf verständigt. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau verschafften sich mit Unterstützung der WEGA gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Darin fanden sie die Frau mit Stichverletzungen leblos vor. Noch vor dem Betreten der Räumlichkeiten dürfte der 64-jährige Ehemann aus dem Fenster der im 2. Stock gelegenen Wohnung in den Innhof gesprungen sein. Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt, erlag jedoch seinen Verletzungen.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, führt die weiteren Ermittlungen. Derzeit gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus.