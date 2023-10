Nach Tragödie in Venedig: Marko sucht verzweifelt nach seiner verstorbenen Frau Antonela

In einer tragischen Wende der Ereignisse stürzte am Dienstagabend ein Touristenbus in eine Schlucht in der Nähe von Venedig, Italien. Der Unfall forderte 21 Menschenleben, darunter zwei Kinder und ein frisch verheiratetes Paar auf ihrer Hochzeitsreise. Weitere 15 Personen wurden verletzt. Die Tragödie hat sowohl nationale als auch internationale Auswirkungen, da die Opfer aus verschiedenen Ländern stammen.

In einer erschütternden Tragödie am Dienstagabend kam ein Touristenbus von der Straße ab und stürzte in eine fünfzehn Meter tiefe Schlucht in der Nähe der Eisenbahnlinie zwischen Mestre und Marghera, zwei Städten, die Teil von Venedig sind. Der Bus war auf dem Rückweg zum Hu-Camp in Marghera, als das Unglück geschah.

„Wo ist meine Frau?“

Der Unfall forderte 21 Menschenleben, darunter zwei Kinder. Unter den Toten waren auch Antonela Perkovic und Marko Bakovic, ein frisch verheiratetes Paar, das seine Flitterwochen in Venedig verbrachte. Antonela war im sechsten Monat schwanger. Weitere 15 Personen wurden verletzt, darunter auch Marko Bakovic, der sich derzeit in einem stabilen Zustand auf der Intensivstation des Mirano Krankenhauses befindet.

Wo ist meine Frau, ich möchte sie sehen“, sagte Marko Bakovic zu der Krankenschwester, wie die italienische Zeitung La Repubblica berichtet. Die Krankenschwester antwortete ihm, er solle sich ausruhen und Kraft sammeln, um sich zu erholen.

Die Opfer des Unfalls stammen aus verschiedenen Ländern, darunter die Ukraine, Frankreich und Deutschland, was die Tragödie zu einem internationalen Anliegen macht. Die Untersuchung des Unfalls ist noch im Gange, um die genauen Umstände zu klären.

Die genauen Zustände der verletzten Personen sind derzeit noch unklar, aber es wird erwartet, dass in den kommenden Tagen weitere Informationen von offiziellen Stellen wie der Polizei und dem Krankenhaus bereitgestellt werden.