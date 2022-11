Frisch verheiratete Senioren werden Eltern

Saban Mujic und seine Frau Asmira wurden zum Hauptthema der Medien auf dem Balkan, nachdem bekannt wurde, dass Asmira sogar in der sechsten Lebensdekade schwanger wurde. Das wäre vielleicht nicht so seltsam, wenn der Vater des Kindes, Saban, nicht tief in die neunte Lebensdekade getreten wäre!

Ein Paar aus Cazin, einer Stadt in Bosnien und Herzegowina, ist seit einiger Zeit in einer Beziehung und diesen November beschlossen sie, offiziell zu heiraten. Asmira (51) und Saban (83) wurden zum Thema des Tages in Bosnien und Herzegowina, nachdem sie verkündeten, nächstes Jahr ein neues Familienmitglied zu erwarten.

Die Geburt wird im April oder Mai erwartet.

Das Paar lebt von der Viehzucht. Sie verrieten, dass Asmira vor der Beziehung und Heirat die Hilfskraft bei Saban war.

Wie Saban gegenüber den Medien erklärt, sein Erfolgsrezept liegt darin, dass er nicht an sich selbst spart, gerne gut isst und ohne Kalbfleisch nicht leben kann. Aus erster Ehe hat Saban bereits vier Kinder. Drei Söhne und eine Tochter. Er verrät, wie er und Asmira sich kennengelernt haben:

„Sie arbeitete für mich, als ich in Rente ging. Sie war in einer sehr schwierigen Situation, hatte drei Kinder und ihr Mann kümmerte sich nicht um sie. Ich habe sie immer fair bezahlt und ihr geholfen, wo ich konnte. Doch eines Tages weinte sie und kam zu mir. Sie sagte „Saban, ich kann nicht mehr mit diesem Mann zusammen sein. Ich würde dich heiraten.“ Dazu sagte ich Ja!“, erinnert sich Saban.

„Ich habe ihr gesagt, dass sie mit der Hochzeit noch etwas warten muss. Mal sehen, wie gut alles läuft. Die Zeit ist dann gekommen, 2022 haben wir in Cazin geheiratet und jetzt sind wir zusammen bis zum Tod“, sagte Saban und bestätigt, dass Asmira sein Kind erwartet.

er werden. Auf dem Balkan ist alles möglich!