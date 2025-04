Salmonellengefahr: Müller ruft dieses Produkt zurück!

Salmonellen-Alarm bei Müller: Die Drogeriekette ruft indische Flohsamenschalen zurück. Die Gefahr lauert in einer speziellen Charge mit langem Haltbarkeitsdatum.

Die Drogeriemarktkette Müller hat einen Rückruf für indische Flohsamenschalen der Marke SilaVit eingeleitet. Grund für die Maßnahme ist eine mögliche Kontamination mit Salmonellen. Betroffen sind ausschließlich 250-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18. November 2026 und der Chargennummer 29354. Die Produkte befinden sich seit dem 22. November 2024 im Verkauf. Der Hersteller Naturawerk® Gebr. Hiller GmbH & Co. KG kooperiert mit Müller bei der Rückrufaktion.

Die vorsorgliche Rücknahme erfolgt aufgrund des Verdachts auf eine Belastung mit Salmonellen. Diese Bakterien können gesundheitliche Beschwerden wie Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, abdominale Schmerzen und Fieberzustände verursachen. Ein besonderes Risiko besteht für Personen mit geschwächtem Immunsystem, Senioren, Kleinkinder und Säuglinge, bei denen schwerwiegendere Krankheitsverläufe auftreten können. Von einem Verzehr des Produkts wird daher ausdrücklich abgeraten.

Der aktuelle Fall ist kein Einzelfall. Laut Bundesamt für Verbraucherschutz wurden in den letzten Jahren europaweit mehrfach Salmonellen-Belastungen bei Flohsamen und anderen ballaststoffreichen Nahrungsergänzungsmitteln festgestellt. Allein 2023 wurden in Deutschland neun entsprechende Rückrufe registriert. Auch die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bestätigt, dass besonders importierte Naturprodukte wie Flohsamenschalen ein erhöhtes Risiko für mikrobielle Belastungen aufweisen. Salmonellen zählen dabei zu den häufigsten Auslösern für Produktrückrufe in diesem Segment.

Rückgabe möglich

Verbraucher, die das betroffene Produkt erworben haben, sollten von einer Verwendung absehen. Eine Rückgabe ist in jeder Müller-Filiale möglich, wobei der Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet wird. Zur Identifikation des Produkts sollten Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer überprüft werden.

Kunden werden zudem gebeten, andere potenzielle Käufer des Produkts zu informieren.