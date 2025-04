Fahrrad-Mafia schlägt zu: 7000 Wiener Opfer gezählt

Diebe haben in Wien wieder vermehrt Fahrräder im Visier: 2024 verschwanden über 7.000 Räder – ein Plus von fast elf Prozent. Die Aufklärungsquote bleibt erschreckend niedrig.

In Wien wurden im Jahr 2024 insgesamt 7.009 Fahrraddiebstähle registriert. Dies entspricht einem Anstieg von 10,8 Prozent oder 681 Fällen gegenüber dem Vorjahr, wie die Mobilitätsorganisation VCÖ (Verkehrsclub Österreich) mitteilt. Der Aufwärtstrend zeigt sich nicht nur in der Hauptstadt, sondern österreichweit. Laut Daten des Innenministeriums führt Wien-Leopoldstadt die Statistik mit 740 entwendeten Fahrrädern an. An zweiter Stelle rangiert die Donaustadt mit 717 Fällen, gefolgt von der Landstraße (626), Favoriten (608) und Floridsdorf (489). Die geringste Anzahl an Fahrraddiebstählen verzeichneten hingegen Hietzing (117), Döbling (110) und die Josefstadt (98).

Langfristiger Trend

Trotz des aktuellen Anstiegs liegen die Diebstahlzahlen noch unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Im Jahr 2019 wurden 7.354 Fahrräder als gestohlen gemeldet, 2014 waren es sogar 9.431. Von den im Vorjahr entwendeten Rädern konnten lediglich 343 Fälle aufgeklärt werden, was einer Aufklärungsquote von nur 4,9 Prozent entspricht. Der VCÖ rät Radbesitzern dringend, die Rahmennummer ihres Fahrrads zu dokumentieren, um die Rückgabe im Falle eines Fundes zu erleichtern.

Für teure oder neuere Fahrräder empfiehlt die Organisation den Abschluss einer Diebstahlversicherung.

Internationale Vergleiche

Im europäischen Vergleich schneidet Wien bei der Aufklärung von Fahrraddiebstählen eher schlecht ab. Während in der österreichischen Hauptstadt nur 4,9 Prozent der Fälle aufgeklärt werden, liegt die Quote in Amsterdam bei rund 11 Prozent und in Berlin bei etwa 8 Prozent. Diese Zahlen zeigen deutliches Verbesserungspotenzial für die Wiener Polizeiarbeit in diesem Bereich.

Wirtschaftliche Folgen

Der finanzielle Schaden durch Fahrraddiebstähle ist beträchtlich. Laut Angaben der Versicherungswirtschaft beläuft sich der jährliche Schaden in Österreich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Der durchschnittliche Wert eines gestohlenen Fahrrads liegt mittlerweile bei etwa 900 Euro – ein Betrag, der für viele Wienerinnen und Wiener eine erhebliche finanzielle Belastung darstellt.

Schutzmaßnahmen

Beim Absperren des Fahrrads sollte nicht nur das Vorderrad am Ständer befestigt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass dieses abmontiert und der Rest des Rads entwendet wird. Zusätzlich sollten Schnellspanner an Sattel und Vorderrad durch Sicherheitsschrauben ersetzt und ein qualitativ hochwertiges Fahrradschloss verwendet werden.