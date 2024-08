Sané-Interview: Revival von Platter-Panne mit Alaba (VIDEO)

Die Geschichte wiederholt sich: Ähnlich wie einst Tirols Landeshauptmann Günther Platter im Jahr 2012 mit David Alaba, sorgte kürzlich ein Moderator eines regionalen Videokanals für Verwirrung. Anlass war ein Interview mit dem deutschen Fußballer Saliou Sané, das anders lief als geplant.

Ein Deja-Vu mit Humor

Der Vorfall erinnerte stark an Platter, der während eines Besuchs im ÖFB-Teamcamp in Seefeld den Fußballprofi David Alaba mit den Worten „How do you do?“ begrüßte. Alabas Antwort war trocken und prägnant: „Danke, gut. Sie können ruhig Deutsch mit mir reden, ich bin Österreicher.“ Zu diesem Zeitpunkt war Alaba bereits zwei Jahre bei den Profis des FC Bayern München aktiv und ein fester Bestandteil des österreichischen Nationalteams. Der ungeschickte Moment war Platter sichtlich peinlich. „Ich bin – wie man sieht – kein Fußballexperte und ersuche, diesen Fauxpas zu verzeihen“, gab er damals zu. Sogar ein legendärer Song entstand daraufhin.

Sané bleibt gelassen

Auch der Neuzugang bei der SV Ried, Salisou Sané, nahm den Fauxpas mit Humor. Anstatt sich über die fehlende Kenntnis seiner sprachlichen Fähigkeiten zu ärgern, reagierte er gelassen und zeigte, dass ihm der Vorfall nicht allzu ernst war. „First goal in this championship here in Ried. How are you, how du you feel?,“ wurde er vom regionalen Innviertler Videokanal Innsat begrüßt. „Gut, gut, ähm, ich find, heute haben wir sehr gut gespielt. Der Gegner hat es uns nicht leicht gemacht, aber wir haben trotzdem immer unser Pressing durchgezogen und wurden dann auch mit vier Toren belohnt“, sagte Sané. Diese gelassene Reaktion erinnerte stark an Alabas Umgang mit Platters Missgeschick, der ebenfalls eher Heiterkeit als Ärger hervorrief.

Ein Lacher für die Nation

Genau wie Alaba schaffte es Sané, durch seine entspannte Reaktion die Situation zu entschärfen und bei den Zuhörern ein Schmunzeln hervorzurufen. Solche Fußball-Momente zeigen, dass auch bei vermeintlichen Fehltritten ein bisschen Humor oft die beste Antwort ist.