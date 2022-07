Sängerin singt im Baggerlöffel (VIDEO)

Ein Video einer Feier in Serbien wurde zum viralen Hit in den sozialen Netzwerken, dank der Sängerin, die ihren Auftritt in einem Baggerlöffel hielt.

Alles begann, wie eine gewöhnliche Feier. Gäste saßen am Tisch und aßen Schweinefleisch mit Saft und alkoholischen Getränken. Bis die Sängerin anfing zu singen. Sie saß in einem Baggerlöffel.

Der Löffel verhalf der Sängerin zum Megaauftritt, den man nur Lady Gaga zutrauen könnte. Er begann zu kreisen und sich hinauf und hinunter zu bewegen. Die Gäste empfanden es als sehr amüsant und die Atmosphäre wurde noch fröhlicher.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Gäste seltsame Wünsche von Sängern haben. Es gab schon Sängerinnen, die in einem Bagger gesungen oder beim Singen aus einer Waffe geschossen haben.