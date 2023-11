Sanierungsarbeiten sorgen für Straßensperren im 22. Bezirk!

Am kommenden Freitag, dem 3. November 2023, startet die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit umfassenden Sanierungsarbeiten in der Erzherzog-Karl-Straße im 22. Bezirk. Trotz der Bauarbeiten bleibt mindestens ein Fahrstreifen sowie sämtliche Abbiegemöglichkeiten erhalten.

Die Sanierungsarbeiten sind aufgrund von Zeitschäden notwendig und finden am Wochenende in der Zeit von Freitag 20 Uhr bis Montag 6 Uhr in Fahrtrichtung stadtauswärts im Abschnitt zwischen Genochplatz und dem Umspannwerk Stadlau (Erzherzog-Karl-Straße 150) statt. Mindestens ein Fahrstreifen sowie alle Abbiegerelationen bleiben aufrecht.

Hard Facts

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Erzherzog-Karl-Straße zwischen Genochplatz und Umspannwerk Stadlau

Baubeginn: 3. November 2023

Geplantes Bauende: 20. November 2023