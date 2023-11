Saunaofen explodiert: Mann verletzt

Ein verhängnisvoller Fehler während einer alltäglichen Hausarbeit hat am Wochenende in Schwarzau am Steinfeld für Aufsehen gesorgt. Ein 65-jähriger Hausbesitzer wollte in seinem Keller seinen Saunaofen reinigen und befüllte diesen dabei auf ungewöhnliche Weise, was zu einer heftigen Explosion führte.

Am Samstagabend nahm das Drama seinen Lauf. Der Mann war dabei, seinen Saunaofen zu säubern, als er statt destilliertem Wasser eine andere Flüssigkeit in das Gerät füllte. Die genaue Art der Flüssigkeit ist nicht bekannt, doch ihre Auswirkungen waren verheerend. Es kam zu einer Explosion, die mit solcher Wucht einherging, dass sie Fenster und Türen im gesamten Keller beschädigte.

Das Unglück nahm seinen Lauf, als der Mann seinen Saunaofen befüllte, um sich auf eine entspannende Sauna vorzubereiten. Doch anstatt der erwarteten Wärme und Entspannung wurde er von einer Explosion überrascht, die sein Zuhause erschütterte und erheblichen Schaden verursachte.

Via Notarzthubschrauber ins AKH

Der Hausbesitzer befand sich zur Zeit des Unglücks im Keller und wurde von der Detonation überrascht. Er erlitt Verletzungen, deren Ausmaß zunächst unklar war.

Aufgrund der Schwere der Situation wurde ein Notarzthubschrauber gerufen, der den Verletzten ins Allgemeine Krankenhaus (AKH) nach Wien brachte.

Um solche Unfälle in Zukunft zu vermeiden, raten Experten zur Vorsicht beim Umgang mit Saunaöfen. Es ist wichtig, stets die richtige Flüssigkeit zu verwenden und die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen, bevor man das Gerät in Betrieb nimmt.