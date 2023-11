Schallenberg kritisiert EU: „Kiew durch die rosarote Brille, Balkan unter die Lupe!“

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg fordert eine gleichberechtigte Behandlung von Bosnien und Herzegowina (BiH) und der Ukraine in den EU-Beitrittsverhandlungen. Er warnt vor einer möglichen geopolitischen Katastrophe, sollte die EU eine ungleiche Behandlung fortsetzen. Die bevorstehenden Entscheidungen der EU-Führer könnten weitreichende Auswirkungen haben.

In einem Interview mit der ,,Financial Times“ betonte Außenminister, dass die EU Kiew nicht gegenüber dem Balkan bevorzugen sollte. ,,Sie können nicht eine bestimmte Gruppe auf die Überholspur setzen und die anderen auf die langsame Spur“, sagte Schallenberg.

Er warnte vor einer möglichen geopolitischen Katastrophe, sollte die EU eine ungleiche Behandlung fortsetzen. Er betonte, dass es entscheidend sei, sowohl BiH als auch die Ukraine „in die Umlaufbahn der EU“ zu verankern, um gegen „russischen Einfluss“ zu kämpfen. „Unser geostrategischer Seismograph geht in beide Richtungen“, fügte er hinzu.

In Bezug auf die Beitrittsverhandlungen betonte Schallenberg die geopolitischen Implikationen. Er äußerte Bedenken, dass die Diskussionen ,,bereits in die richtige Richtung gehen“. ,,Wir sollten jedoch kein Problem in einer Region schaffen, die seit 20 Jahren wartet und ihr ein weiteres Hindernis zum Überwinden gibt“, sagte er und zitierte den albanischen Premierminister Edi Rama: ,,Müssen wir einen Krieg auf dem Balkan beginnen, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen?“

Schallenberg betonte auch die Rolle der EU in der Region und warnte davor, dass die EU ,,Russland und China nicht erlauben sollte, ihren Einfluss in der Region auszubauen“. ,,Wir müssen ein Signal an Dritte senden, dass diese Länder unsere sind, Teil unserer Familie“, so er.

Zum Stillstand der Beitrittsverhandlungen mit Serbien äußerte Schallenberg seine Besorgnis, dass ,,nichts für das serbische Volk vorangeht“ und dass die Mehrheit der Bevölkerung in Serbien die EU nicht mehr unterstützt. ,,Das sollte ein Alarm für uns sein. Wir verlieren sie“, warnte er.

Die EU-Führer werden auf dem Gipfel Mitte Dezember entscheiden, ob sie den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldawien formell genehmigen. Die Europäische Kommission schlug vor, Verhandlungen mit der Ukraine und Moldawien zu beginnen, während für BiH gesagt wurde, dass die Verhandlungen ,,erst beginnen werden, wenn ein bestimmtes Maß an Erfüllung der Mitgliedskriterien erreicht ist“.