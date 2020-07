Schlägt am 2. November 2020 ein Asteroid auf der Erde ein?

Das NASA-Zentrum für die Untersuchung erdnaher Objekte warnt davor, dass VP1 2020 am 2. November dieses Jahres mit der Erde kollidieren könnte.

Bei VP1 2018 handelt es sich um einen erdnahen Himmelskörper, der die Erdumlaufbahn durchschreitet. Das erste Mal wurde er am 3. November 2018 entdeckt. Laut Experten misst der Asteroid eine zwei Meter mal 91 Zentimeter. Sein Gewicht wird auf 15 Kilogramm geschätzt.

Muss man Angst haben?

Die NASA gibt jedoch Entwarnung. Aufgrund der geringen Größe wird der Himmelkörper, allen Berechnungen nach, keine Gefahr für die Erde darstellen. Höchstwahrscheinlich wird er bei Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen und zerfallen, ehe er den Boden erreicht. Die Chance, dass der Asteroid die Erde am 2. November trifft, wird 1:240 geschätzt.

2️⃣ days til #AsteroidDay!



The second most likely asteroid to strike Earth is 2018 VP1. A tiny little thing, it is estimated to be just 2.4 m in diameter and has a (relatively) high chance of striking Earth in November this year of 1 in 193 #SpaceCare💙#PlanetaryDefence🌍 pic.twitter.com/fYI9Dk3mXt