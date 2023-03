Facebook und Instagram vor dem Aus in Europa?

Es wird erwartet, dass der amerikanische Technologiegigant Meta, der Eigentümer von Facebook ist, ohne die Möglichkeit, personenbezogene Daten wie Familienfotos und Standortdaten legal in die USA zu übertragen, welche für den Betrieb von Facebook erforderlich sind, seine Dienste einschließlich Facebook und Instagram möglicherweise abschalten muss. Meta hat bereits zuvor darauf hingewiesen, dass eine solche Entscheidung das Ende ihrer Dienste in Europa bedeuten könnte. Sie sind derzeit auf angemessene Entscheidungen der Europäischen Kommission oder alternative Methoden zur Datenübertragung angewiesen, um ihre Dienste in Europa weiterhin anbieten zu können.