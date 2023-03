Weltfrauentag: Top 11 „unserer“ Powerfrauen, die inspirieren

Alma Zadic

Die Justizministerin der österreichischen Bundesregierung, schrieb Geschichte, indem sie das erste Kabinettsmitglied und die erste Ministerin migrantischer Herkunft in Österreich wurde. Mit nur neun Jahren floh sie mit ihrer Familie aus Tuzla aufgrund des Krieges in Bosnien und Herzegowina nach Wien und besuchte die Grundschule Ortnergasse.



Sie studierte ab 2003 Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Sie setzte ihr Studium in Piacenza an der Università Cattolica del Sacro Cuore in Italien fort und erwarb 2007 ihren Masterabschluss. Durch die Internationale Organisation für Migration in Wien arbeitete sie als Praktikantin am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag. Danach absolvierte sie ein Jahr lang eine Gerichtspraxis in Österreich als Voraussetzung für die Anwaltschaft und Notariatsarbeit. Sie erwarb ihren Abschluss an der Columbia University in New York City.



Anschließend arbeitete sie als Mitarbeiterin und Chefredakteurin am Vale Columbia Center für nachhaltige internationale Investitionen in New York City.