Dieser kroatischer Fußballspieler folgt Shakira auf Instagram (FOTO)

Die Nachricht, dass sich Shakira und Gerard Pique nach 11 Jahren Ehe scheiden ließen, schlug wie eine Bombe ein, und nur kurze Zeit später wurde bekannt, dass eine Affäre für das Scheitern der Ehe verantwortlich war.

Der berühmte spanische Fußballer hatte nämlich den kolumbianischen Popstar mit einer Jüngeren betrogen. Es handelt sich um die 23-jährige Clara Chia Marti, die damals Mitarbeiterin in Piques Firma war. Als die Affäre öffentlich wurde, fiel die Reaktion der betrogenen Ehefrau entsprechend heftig aus: Shakira widmete ihrem Ex-Mann einen Rache-Song.

Die Ex-Ehepartner folgen sich trotz allem noch immer gegenseitig auf Instagram. Wesentlich interessanter ist allerdings ein anderer Fußballer, der auf Shakiras Freundesliste steht: der kroatische Nationalspieler Ivan Rakitic, der derzeit beim FC Sevilla spielt.

➤ Rakitic war einst wegen seiner unglaublichen Liebesgeschichte im Fokus der Medien geraten.

Als Neuankömmling in Spanien hatte sich der Fußballspieler Hals über Kopf in die charmante Kellnerin Raquel Mauri verliebt.

„Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Manchmal trifft man halt eine Person, die echte Gefühle in einem weckt. Jedes Mal wenn ich sie sah, fühlte es sich an, als würde eine Bombe in mir explodieren“, sagte der Fußballspieler bei einer Gelegenheit.