Schlimmer Wutanfall: Vater ersticht eigene Tochter

Im Jahr 2019 wurde Sabrina Lekaj (20), eine talentierte Albanerin aus Australien, im vorderen Sitz eines Mercedes tot aufgefunden. Ihr Vater Petrit Lekaj hatte sie in einem Wutanfall getötet.

Die Medizinstudentin hatte am Abend zuvor mit Freunden in der Stadt verbracht. Gemäß den Aussagen ihrer Freundinnen war sie sehr besorgt darüber, wie ihr Vater reagieren würde, da sie spät nach Hause gekommen war. Sie schickte ihrer besten Freundin Kat Valstar eine Nachricht, in der sie schrieb, dass sie sie liebt und ihr schreiben wird, wenn sie zu Hause ankommt.

Der wegen Drogenhandels verurteilte Petrit (49) hatte seine Tochter erstickt und erstochen, die auf der Stelle verstarb. Er erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe mit einer Mindesthaftzeit von 20 Jahren ohne Bewährung.

Später stellte sich heraus, dass er gestanden hatte, seine Tochter getötet zu haben, weil sie Drogen konsumiert hatte. Berichte besagten, dass Sabrina in der Nacht vor dem Mord mit Freunden in einem Nachtclub gefeiert hatte, wo sie Kokain, Ecstasy und Xanax zu sich genommen hatte.

Vor Gericht wurde bekannt, dass der Vater ein 15 cm langes Küchenmesser gepackt hatte und seine Tochter konfrontieren wollte wegen ihrer Partys und des Drogenkonsums. Lekaj sagte, er habe beabsichtigt, seine Tochter zu erschrecken, aber er sei „ausgerastet“, als sie sagte, dass es ihr „egal sei, welche Opfer er gebracht habe, um ihr ein besseres Leben zu ermöglichen“.

In einem polizeilichen Interview in einer psychiatrischen Einrichtung gestand Lekaj, seine einzige Tochter getötet zu haben. Auf die Frage, warum Sabrina mit Stichwunden am ganzen Körper gefunden wurde, flüsterte der zweifache Vater: „Ich habe das getan“.