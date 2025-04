Schock-Diagnose: „Grey‘s Anatomy“-Star unheilbar krank

Die ALS Diagnose von Eric Dane erschüttert Hollywood. Der „Grey’s Anatomy“-Star will trotz der unheilbaren Nervenkrankheit weiterarbeiten und kehrt bald ans Set von „Euphoria“ zurück.

Der „Grey’s Anatomy“-Star Eric Dane hat seine Diagnose mit Amyotropher Lateralsklerose (degenerative Erkrankung des Nervensystems) öffentlich bekannt gegeben. Im Gespräch mit dem „People“-Magazin sprach der 52-jährige Schauspieler über seine Erkrankung und hob dabei die Bedeutung seiner Familie hervor. „Ich bin dankbar, dass meine liebevolle Familie mich in diesem neuen Kapitel begleitet“, teilte der Hollywood-Darsteller mit.

Ungeachtet dieser erschütternden gesundheitlichen Nachricht will Dane seiner beruflichen Laufbahn treu bleiben. Der durch seine Rolle als Dr. Mark Sloan – besser bekannt als „McSexy“ – in der populären Arztserie zum Publikumsliebling avancierte Schauspieler verkörpert aktuell die Figur des Cal Jacobs in der Serie „Euphoria“. Sein Mitwirken an der dritten Staffel der HBO-Produktion, deren Dreharbeiten in wenigen Tagen anlaufen, hat Dane ebenfalls zugesichert.

Karriere trotz Krankheit

„Ich bin froh, dass ich weiterarbeiten kann und freue mich darauf, nächste Woche an das Set von ,Euphoria‘ zurückzukehren„, ließ der Schauspieler verlauten und bat gleichzeitig um das Respektieren der Privatsphäre für sich und seine Angehörigen in dieser herausfordernden Lebensphase.

Aus seinem persönlichen Umfeld drang kürzlich eine weitere Neuigkeit an die Öffentlichkeit: Die seit 2004 bestehende Ehe zwischen Dane und der Schauspielerin Rebecca Gayheart sollte ursprünglich geschieden werden. Diesen Plan haben die Eltern zweier Töchter – der 15-jährigen Billie und der 13-jährigen Georgia – inzwischen verworfen.

ALS-Diagnose

Bei Amyotropher Lateralsklerose handelt es sich um eine degenerative Erkrankung des Nervensystems, welche die Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark schädigt und zum fortschreitenden Verlust der Muskelkontrolle führt. Die momentan nicht heilbare Krankheit resultiert typischerweise innerhalb von zwei bis fünf Jahren nach Ausbruch im Tod des Patienten, wobei einzelne Betroffene auch längere Überlebenszeiten aufweisen können.

Auch der brillante Wissenschaftler Stephen Hawking, einer der bekanntesten Astrophysiker der Geschichte, erkrankte an ALS. Die Diagnose erhielt er im Alter von 21 Jahren. 1985 verlor er seine Sprechfähigkeit und war fortan auf einen Sprachcomputer angewiesen, um zu kommunizieren. Trotz dieser Einschränkungen hatte er von 1979 bis 2009 den renommierten Lehrstuhl für Mathematik an der Universität Cambridge inne. In dieser Zeit leistete er wegweisende Beiträge zur allgemeinen Relativitätstheorie und zur Erforschung Schwarzer Löcher. Hawking verstarb im Jahr 2018.