Schock in Wien: Simone Lugner baut Unfall mit ihrem BMW

Simone Lugner, die Witwe des verstorbenen Bauunternehmers Richard Lugner, musste in Wien einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Sie war in einen Autounfall mit ihrem BMW verwickelt. Trotz der schweren Zeit nach dem Verlust ihres Mannes und dem Unfall zeigt sie bemerkensliche Stärke.

Wenige Tage nach dem Tod des Bauunternehmers Richard Lugner (†91) muss seine Witwe Simone Lugner (42) einen weiteren Schlag hinnehmen. In Wien ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem Simone in ihrem Luxuswagen verwickelt wurde. Der österreichische Sender «OE24» berichtete über den Vorfall, bei dem ein anderes Fahrzeug während eines Spurwechsels in ihren Wagen krachte. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden, aber der emotionale Wert des beschädigten BMWs, der einst ihrem verstorbenen Ehemann gehörte, wiegt für Simone schwer.

Richard Lugner, liebevoll als „Mörtel“ bekannt, verstarb am 12. August aufgrund gesundheitlicher Komplikationen und einer Notoperation. Die Vorbereitungen für seine Beisetzung am 31. August laufen auf Hochtouren, was Simone zusätzlich belastet. Die Trauer um ihren Mann mischt sich mit der umfangreichen Organisation der bevorstehenden Beerdigung.

Öffentliche Sticheleien

Zusätzlich zu ihrem persönlichen Schmerz sieht sich Simone auch öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt. Christina „Mausi“ Lugner, die Ex-Frau von Richard, erhob Vorwürfe gegen Simone, sie habe ihren Mann in seinen letzten Tagen allein gelassen, um auf eine Party zu gehen. Trotz dieser Herausforderungen versucht Simone, ihren Alltag weiterhin zu bewältigen und ihren Verpflichtungen nachzukommen. „Ich bin ziemlich fertig“, äußerte sie in einem Interview mit „OE24“.

In der Villa in Döbling, die Simone mit Richard teilte, herrscht nun Stille und Einsamkeit. „Ich gehe arbeiten, denn Richard hätte es sich so gewünscht. Zuhause ist es noch trauriger als im Büro oder in der Lugner City“, erklärte Simone weiter. Am 1. August hatten sie gemeinsam ihre neue Anstellung in der Lugner City angetreten. „Wir sollten meine Arbeit von nun an gemeinsam erledigen“, hatte Richard noch gegenüber der Zeitung „Heute“ betont.

Vorbereitungen

Kurz vor seinem Tod, nur zwei Wochen vor dem tragischen Ereignis, hatte Richard sein Testament zugunsten von Simone geändert, um sie abzusichern. Gerüchte über familiäre Streitigkeiten um das Erbe weist Simone jedoch entschieden zurück. „Wir sind in Trauer vereint und möchten, dass Richard stolz auf uns herabblickt. Es gibt keine Streitereien oder Ähnliches, nur Leid und Trauer“, betonte Simone gegenüber „OE24“. Trotz der emotionalen Belastung bemüht sich Simone, ihrem Alltag nachzukommen und den letzten Wünschen ihres Ehemannes gerecht zu werden.