Tag 6 bei den Dschungel-Legenden

Die einzigartige Legenden-Staffel von „Ich bin ein Star holt mich hier raus“ überrascht mit ernsten und wirklichen Problemen. Der Umgang damit ist unterschiedlich menschlich.

Die Berechtigung der ambivalenten Hanka

Hanka Rackwitz stößt indessen an ihre Grenzen. Selbst mit dem erwachsensten dieser Truppe, Mola Adebisi, gerät sie in einen irritierenden Konflikt. Man wankt zwischen Bewunderung für ihren Intellekt und Verzweiflung. Mit kindischen Floskeln und Wortwatschen nimmt sie jede noch so kleine Irritation als Anlass für eine Auseinandersetzung. Bewusst ist sie sich jedoch dessen und dafür verdient sie umgangssprachlich ganz einfach „Props“. Dafür sind wir Hanka jedoch mehr als dankbar. Sie bringt das Thema psychische Gesundheit auf den Schirm. Ein Tabu, dass sich mittlerweile immer mehr Stars trauen zu brechen.

Thorsten Legat als Vorreiter

Auch Thorsten hatte sich bereits dazu bekannt, vor vielen Jahren unter Alkoholeinfluss, Fehler begangen zu haben, KOSMO berichtete. Auch er kann sich in der aktuellen Jubiläumssendung mit Fortschritten in Sachen Bewusstsein „hervorstechen“. Immer wieder überrascht er mit kurzen Ergüssen der Selbsterkenntnis und Einsicht.

Erfrischend und hoffnungsvoll ist diese Spezial-Staffel, die mit soviel Entwicklung bei den einzelnen Charaktern punkten kann. Dafür verdient das Casting-Team der Produktion große Ehrerbietung.

Auf die nächste Folge! Cheers!