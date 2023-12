Schockierende Enthüllungen: Vanjas Entführung auf Video festgehalten!

Die mazedonische Nachrichtenplattform „Portaliks“ veröffentlichte Überwachungsaufnahmen, die möglicherweise das Fahrzeug zeigen, mit dem die 14-jährige Vanja Gorcevska entführt wurde. Die Aufnahmen könnten wichtige Hinweise auf den Verlauf der tragischen Ereignisse liefern, wie der Journalist Furkan Saliu erläutert.



Am Montag, dem 27. November, verließ die 14-jährige Vanja Gorcevska ihr Zuhause, um zur Schule zu gehen. Doch sie kam nie dort an. Nur zehn Minuten nach ihrer Abreise war sie nicht mehr erreichbar. Ihre Mutter meldete kurz darauf das Verschwinden ihrer Tochter.

„Portaliks“ erhielt in der Folge Überwachungsaufnahmen, die ein Fahrzeug zeigen, das möglicherweise für die Entführung von Vanja verwendet wurde. Laut dem Journalisten Furkan Saliu zeigen die Aufnahmen, wie das Mädchen in das Dorf Brazda gebracht wurde und die genaue Zeit, zu der das Fahrzeug in Brand gesetzt wurde.

Auf den Aufnahmen ist ein „Citroen“ zu sehen, in dem ein Fahrer und ein Beifahrer sitzen. Der hintere Teil des Fahrzeugs scheint leer zu sein, obwohl etwas zu erkennen ist, was an eine weiße Tasche erinnert. Das Auto fährt schnell über einen schlammigen Weg, was darauf hindeutet, dass die Entführer sich außerhalb des städtischen Gebiets befanden. Sie fuhren bis zum Ort Bisbegovo, wo sie nur zwei Stunden später das Mädchen töteten.

Saliu präsentierte auch ein weiteres Video, auf dem schwarzer Rauch aus dem Dorf Brazda zu sehen ist. Dort wurde das verbrannte Auto gefunden, das bei der Entführung von Vanja verwendet wurde.

Eine umfangreiche Suche nach dem Mädchen wurde organisiert, die bis Sonntag, den 3. Dezember, andauerte. An diesem Tag wurde der Körper von Vanja in einem Weiler am Rande der Hauptstadt Nordmazedoniens gefunden.