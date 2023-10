Kind vor Entführung gerettet: „Ich habe ihn geschlagen und den Schlüssel genommen!“

Zwei Bauarbeiter, Dusko Vukobrat und sein türkischer Kollege Zeki Jasik, wurden zu Helden, als sie einen Entführungsversuch in Böblingen, Deutschland, vereitelten. Sie hörten Hilferufe und retteten zwei Jungen, die auf dem Weg zur Schule waren, vor einem unbekannten Mann, der versuchte, sie in einen dunkelgrauen Van zu ziehen.

In Böblingen, Deutschland, spielte sich vor einigen Tagen ein dramatisches Ereignis ab. Zwei Bauarbeiter, Dusko Vukobrat und Zeki Jasik, wurden zu Helden, als sie einen Entführungsversuch vereitelten. Ein unbekannter Mann (51) versuchte, zwei Jungen, die auf dem Weg zur Schule waren, gewaltsam in einen dunkelgrauen Van zu ziehen. Die Bauarbeiter hörten Hilferufe und griffen ein.

Zeki Jasik erzählte den deutschen Medien von dem Vorfall. „Ich war unten in der Baugrube und konnte von dort aus die Straße nicht sehen. Dann hörte ich plötzlich einen Schrei. Ich hörte: ‚Lass den Jungen in Ruhe.‘ Das erste, was ich hörte, war eine männliche Stimme“, sagte er.

Er sah dann einen Mann und einen Jungen auf dem Parkplatz vor dem Bürogebäude, nur wenige Meter von der Baugrube entfernt. Der Junge schrie, mein erster Gedanke: ein Streit zwischen Vater und Sohn. Aber als der Mann den Jungen in sein Auto zog, war sofort klar, was zu tun war“, erzählte er weiter.

Dramatische Details

Jasik ging zum Auto und öffnete die Fahrertür. „Der Junge saß auf dem Beifahrersitz, ich werde nie vergessen, wie er mich ansah. Dieser Blick, der ohne Zweifel die Ernsthaftigkeit der Situation klärte. Kein Vater, kein Sohn! Ich musste sehr schnell reagieren, und doch bemerkte ich viele Details: Der hintere Teil des Vans war mit Matratzen ausgekleidet. Die Fenster waren abgedunkelt: Plastikfolie, mit Nägeln befestigt. Ich verstand sofort, was dem kleinen Jungen drohte. Dass es sich um einen Entführungsversuch handelte, einen geplanten sexuellen Verbrechen… Und wer weiß, was danach hätte passieren können? Ich möchte das lieber nicht weiter ausmalen“, erzählte er die dramatischen Details.

Jasik zog den Mann aus dem Auto und nahm ihm den Schlüssel. Sein Kollege Dusko Vukobrat, der gegenüber im Bagger war, verstand sofort die Ernsthaftigkeit der Situation und fuhr den Bagger zur Kreuzung, um einen Fluchtversuch zu verhindern. Er rief auch die Polizei, die schnell eintraf.

„Ich sah die Polizisten an, zeigte auf den Van und sagte: ‚Dort ist das Bett.‘ Die Polizei nahm dann dem Kerl die Papiere ab, legte ihm Handschellen an und brachte ihn zur Wache“, sagte Jasik.

Nach dem Vorfall kamen die Eltern des Jungen. Die Mutter kam später zu mir und bedankte sich zusammen mit dem Jungen. Sie war total geschockt und konnte es nicht glauben. Am Tag nach dem Vorfall kam der Vater morgens mit dem Jungen vorbei. Heute wieder, vor nur wenigen Minuten. Der Junge winkte mir zu, und das war ein schöner Moment. Ich kann verstehen, dass die Eltern den Jungen jetzt immer auf dem Weg zur Schule begleiten. Ich würde wahrscheinlich dasselbe tun“, schloss Jasik.