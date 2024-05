Schockmoment in Rom: Djokovic von Flasche getroffen (VIDEO)

Im Rahmen des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom ereignete sich ein besorgniserregender Zwischenfall um Tennis-Superstar Novak Djokovic. Nach seinem Triumph gegen den französischen Spieler Corentin Moutet wurde der serbische Champion von einer Flasche am Hinterkopf getroffen, während er sich gerade bei seinen Anhängern mit Autogrammen bedankte. Ein auf Twitter veröffentlichtes Video dokumentierte den Moment, als der Sportler daraufhin zu Boden ging. Umgehend eilten Betreuer herbei, um Djokovic in die Ruhe der Katakomben zu geleiten.

Tennislegende Boris Becker verurteilte den Vorfall zunächst auf Twitter als „widerliches Verhalten“. Doch die anfängliche Annahme, dass ein wütender Zuschauer die Flasche geworfen habe, erwies sich rasch als falsch. Eine andere Perspektive, festgehalten auf Video, offenbarte, dass die Flasche einem Fan versehentlich aus dem Rucksack gerutscht war, als dieser sich nach vorne beugte. Daraufhin löschte auch Boris Becker seinen wütenden Tweet.

Schnelle Rückmeldung und Entwarnung

Djokovic, der für seine Ausdauer und mentale Stärke auf dem Platz bekannt ist, zeigte auch in dieser Situation Stärke. Über die sozialen Medien gab er schnell Entwarnung: „Es war ein Unfall, und mir geht es gut. Ich ruhe mich im Hotel mit einem Eisbeutel aus“, teilte Djokovic auf der Plattform X mit. Seine Nachricht, begleitet von Dank an die Fans für ihre Sorge und Unterstützung, beruhigte viele.

Die Turnierorganisatoren in Rom bestätigten, dass Djokovic nach dem Vorfall medizinisch versorgt wurde und keine ernsten Verletzungen davontrug. Die Erklärung, dass die Flasche versehentlich, und nicht absichtlich, auf den Spieler fiel, scheint die Lage zusätzlich zu entspannen. Berichte fügen hinzu, dass die Flasche aus dem Rucksack eines Kindes gefallen sei, was den Vorfall als unglücklichen Zufall markiert.

Djokovics dominantes Spiel

Vorausgegangen war Djokovics müheloser Sieg gegen Moutet am Freitagabend, den er mit 6:3 und 6:1 für sich entscheiden konnte. Obwohl er anfangs mit einem 1:3-Rückstand ins Hintertreffen geraten war, fand der Serbe rasch in sein Spiel und dominierte fortan den Platz, unbeeindruckt von den Versuchen seines Gegners, ihn aus dem Konzept zu bringen.

Fortsetzung des Turniers

Nach dem Zwischenfall setzte Djokovic sein Engagement beim Masters-Turnier in Rom fort. Sein nächster Gegner wird Alejandro Tabilo aus Chile sein, gegen den er sich in der dritten Runde beweisen muss.

Resilienz und Konzentration

Der Vorfall in Rom zeigt erneut die physische und mentale Widerstandsfähigkeit des Tennisstars. Seine schnelle Genesung und positive Einstellung sind bezeichnend für seine professionelle Einstellung zum Sport und seinen Herausforderungen.