Schrecklicher Fund: Sechsjähriges Kind tot im Auto gefunden

In einer schockierenden Entdeckung in den frühen Morgenstunden des Montags stießen Polizeibeamte in Mittenwalde, Brandenburg, auf eine beunruhigende Szene. Ein sechsjähriges Kind wurde tot in einem Auto gefunden. Die Mutter des Kindes, eine 40-jährige Frau, wurde lebend, jedoch in einem bedenklichen Zustand, im selben Fahrzeug angetroffen.

Die alarmierten Einsatzkräfte entdeckten das abgestellte Fahrzeug gegen 1.52 Uhr auf einem abgelegenen Waldweg. Bei näherer Untersuchung fanden sie das Kind und die Mutter im Inneren des Wagens. Die Polizei bestätigte später, dass das Kind zum Zeitpunkt des Fundes bereits verstorben war und die Frau seine Mutter ist.

Obwohl die Identität der Betroffenen geklärt ist, bleiben die genauen Umstände, die zu diesem tragischen Vorfall geführt haben, noch im Dunkeln. Die Polizei hat noch keine Angaben zum Geschlecht des Kindes gemacht, und die Ermittlungen dauern an.

Ermittlungen laufen noch

Die Mutter wird derzeit medizinisch betreut und psychologisch unterstützt. Die Behörden arbeiten unermüdlich daran, Licht in das Dunkel dieses tragischen Ereignisses zu bringen und die genauen Umstände aufzuklären.