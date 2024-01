Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Samstagabend in St. Martin am Tennengebirge, in Salzburg. Ein 92-jähriger Pensionist, der unter Alkoholeinfluss stand, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto einer 18-jährigen Halleinerin. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Es war gegen 22 Uhr, als der betagte Mann auf der Pass Gschütt Straße (B166) in Richtung Niedernfritz unterwegs war. Aus noch ungeklärten Gründen kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. In dem Fahrzeug befand sich eine junge Halleinerin, die gerade erst den Führerschein gemacht hatte, und ihre 12-jährige Beifahrerin.

Schwer verletzt

Die Wucht des Aufpralls war immens. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und die beiden Lenker erlitten teils schwere Verletzungen. Sie wurden sofort ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach gebracht. Glücklicherweise konnte die junge Beifahrerin mit nur leichten Verletzungen den Unfallort verlassen.

Schon am Unfallort fiel den Ersthelfern der Alkoholgeruch des 92-Jährigen auf. Das Rote Kreuz konnte vor Ort keinen Alkoholtest durchführen, regte jedoch eine Blutuntersuchung an, um den genauen Promillewert des Unfallverursachers zu bestimmen.