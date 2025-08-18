Schreibfaul? WhatsApp lässt bald KI für dich chatten

WhatsApp testet aktuell eine neue KI-gestützte Schreibhilfe in der Android-Beta-Version 2.25.23.7. Die Funktion, die derzeit nur einem ausgewählten Kreis von Testern über das Google-Play-Beta-Programm zur Verfügung steht, wurde vom Fachportal WABetaInfo entdeckt und dokumentiert.

Die Funktionsweise gestaltet sich benutzerfreundlich: Nach der Eingabe weniger Wörter in das Nachrichtenfeld verwandelt sich das Sticker-Symbol in ein Stift-Icon. Mit einem Fingertipp darauf generiert die künstliche Intelligenz verschiedene Formulierungsvorschläge für die begonnene Nachricht. Nutzer können dabei aus fünf verschiedenen Schreibstilen wählen: „Umformulieren“, „Professionell“, „Lustig“, „Unterstützend“ und „Korrekturlesen“. Jeder Stil bietet mehrere Formulierungsalternativen, wobei die Option „Korrekturlesen“ gezielt Grammatik- und Rechtschreibfehler verbessert.

Datenschutz-Fokus

Der Messengerdienst legt besonderen Wert auf den Schutz der Privatsphäre. Meta, der Mutterkonzern von WhatsApp, versichert, dass keine Nachrichten mitgelesen werden. Durch die Implementierung der „AI Private Processing“-Technologie erfolgt die Verarbeitung der Anfragen verschlüsselt und anonym. Weder die ursprünglichen Texteingaben noch die KI-generierten Vorschläge werden gespeichert oder weitergegeben.

Erst wenn der Nutzer aktiv einen der Vorschläge auswählt, wird die Nachricht tatsächlich versendet. Die Technologie soll zudem verhindern, dass Anfragen zu ihren Urhebern zurückverfolgt werden können. Empfänger können nicht erkennen, ob eine Nachricht mithilfe der KI erstellt wurde. Lediglich eine Bewertung zur Qualität der Vorschläge kann abgegeben werden, ohne dass der Nachrichteninhalt übertragen wird.

Begrenzte Verfügbarkeit

Die neue Schreibhilfe befindet sich derzeit in einer frühen Testphase. Nutzer außerhalb der Beta-Testgruppe haben noch keinen Zugriff auf diese Funktion. Die Schreibhilfe ist standardmäßig deaktiviert und muss in den Einstellungen manuell aktiviert werden. Erst nach der Aktivierung erscheint das charakteristische Stift-Symbol im Nachrichtenfeld. Ob und wann WhatsApp das Feature global einführen wird, ist noch nicht kommuniziert worden.

Deutlich wird jedoch, dass der Messenger-Dienst aktiv an Lösungen arbeitet, um die Texteingabe im täglichen Gebrauch komfortabler zu gestalten.