Schüsse bei Geburtstagsparty: Cobra steht vor der Tür

Eine Geburtstagsfeier in Kärnten eskalierte so heftig, dass am Ende die Eliteeinheit Cobra vor der Tür stand.

In der Nacht auf Dienstag ist eine Geburtstagsfeier im Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten in einem Polizeieinsatz der Sondereinheit Cobra geendet. Ein 30-jähriger Slowake hatte seinen Geburtstag gefeiert, als ein Streit mit zwei seiner Gäste eskalierte – einem Mann aus Deutschland und einem aus Oberösterreich.

Cobra-Einsatz

„Im Verlauf des Streits griff der Gastgeber zu einer Schreckschusspistole und gab zwei Schüsse in den Boden ab. Anschließend bedrohte er die beiden Männer mit der Waffe. Diese verließen daraufhin die Feier und erstatteten Anzeige“, heißt es seitens der Polizei.

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Wegen der unklaren Lage wurde das Einsatzkommando Cobra hinzugezogen. Die Spezialbeamten konnten den 30-Jährigen an seiner Wohnadresse antreffen. „Der Mann zeigte sich sofort geständig.“

Neben der Schreckschusspistole stellte die Polizei auch eine Glock-Pistole mitsamt Munition sicher. Dem Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot erteilt. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Die Ermittlungen dauern an.