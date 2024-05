Schüsse in Rudolfsheim-Fünfhaus: 17-Jähriger festgenommen

In der Hackengasse im Bezirk Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus entlud sich am 1. Mai ein Konflikt gewaltsam: Ein Jugendlicher entriss einem 33-Jährigen bei einem Drogendeal die Waffe und eröffnete das Feuer. Nach einer intensiven Suche konnte die Polizei den 17-Jährigen binnen eines Tages aufspüren und festnehmen.

Konfrontation mündet in Schießerei

Was als verdeckte Geschäftsabwicklung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen angedacht war, endete in brutaler Gewalt. Nach einem hitzigen Wortwechsel kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den sechs Beteiligten. In dessen Verlauf riss der junge Tatverdächtige dem 33 Jahre alten Mann die Pistole aus den Händen und schoss auf ihn. Der Verletzte wurde umgehend in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht, während der Täter mit seinen Begleitern flüchtete.

Ermittlung führt zu Festnahme

Die Wiener Polizei agierte schnell und effizient. Bereits am folgenden Tag lokalisierten die Beamten den jugendlichen Schützen in seiner Wohnstätte in Wien-Liesing. Er wurde der Justiz überstellt, behauptet jedoch, nicht der Schütze gewesen zu sein – eine Aussage, die von den Ermittlern noch überprüft wird.

Wiederholungstäter und Waffenfunde

Der angeschossene 33-Jährige, der nach der medizinischen Versorgung ebenfalls inhaftiert wurde, steht schon seit längerem im Fokus der Polizei. Ein zuvor ausgesprochenes Waffenverbot hat ihn nicht abgehalten; erst im April wurden bei ihm illegale Schusswaffen und Munition sichergestellt. „Im Zuge einer neuerlichen Hausdurchsuchung fanden die Ermittler abermals zahlreiche Munitionsbestandteile sowie eine größere Zahl verschreibungspflichtiger Medikamente“, erläutert Polizeisprecher Markus Dittrich. Der Waffennarr und seine beiden mutmaßlichen Drogenkunden – 18 und 19 Jahre alt – wurden gleichfalls identifiziert. Nach den zwei Fluchtpartnern des jugendlichen Schützen wird noch gesucht.