Schüsse in Wiener Wohnung: Zwei tote Personen entdeckt

Ein tragischer Fund erschüttert Wien-Landstraße: Nach einem Notruf entdeckten Beamte ein totes Ehepaar in ihrer Wohnung. Die Spurenlage deutet auf ein Familiendrama hin.

In Wien-Landstraße entdeckte die Polizei am Mittwoch zwei Leichen in einer Wohnung. Zuvor hatte ein besorgter Angehöriger die Beamten verständigt, nachdem er das dort lebende Ehepaar telefonisch nicht erreichen konnte.

Bei der polizeilichen Nachschau wurden die beiden Verstorbenen aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler deutet die Spurenlage darauf hin, dass der 81-jährige Mann zunächst seine 79 Jahre alte Ehefrau mit einer Schusswaffe tötete und anschließend die Waffe gegen sich selbst richtete.

Keine Hinweise auf Probleme

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Anzeichen für finanzielle oder gesundheitliche Probleme des Ehepaars, die als möglicher Auslöser für die Tragödie gedient haben könnten. Nachbarn beschrieben die beiden als unauffällig und zurückhaltend. Es lagen den Ermittlern zufolge keine bekannten Warnzeichen oder vorangegangene Konflikte vor, die auf einen derartigen Gewaltausbruch hätten hindeuten können.

Laufende Ermittlungen

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Untersuchungen in diesem Fall übernommen.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

📍 Ort des Geschehens