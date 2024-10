Schuldig: Drogen-Arzt von „Friends“-Star Matthew Perry gibt alles zu

In Kalifornien sorgt der Fall des Arztes Mark Chavez (54) für Aufsehen. Er hat gestanden, Matthew Perry, den berühmten „Friends“-Schauspieler, illegal mit dem Anästhetikum Ketamin versorgt zu haben. Dies soll laut US-Medienberichten den Tod des Schauspielers vor einem Jahr mitverursacht haben.

Dem aus San Diego stammenden Arzt drohen jetzt bis zu zehn Jahre Haft. Bis zur Urteilsverkündung am 2. April bleibt Chavez gegen Kaution auf freiem Fuß, nachdem ihm ein Berufsverbot auferlegt wurde. Sein Anwalt erklärt, Chavez sei reumütig und kooperiere mit den Ermittlungen. Laut Anklage beschaffte Chavez einem Kollegen in Los Angeles unter einem gefälschten Rezept eine große Menge Ketamin, das für Perry bestimmt war.

Komplizen und Enthüllungen

Dr. Salvador Plasencia (42), einer der Hauptangeklagten, erhielt von Chavez insgesamt 22 Fünf-Milliliter-Fläschchen Ketamin und neun Ketamin-Lutschtabletten. Neben Chavez bekannten sich weitere Angeklagte schuldig, darunter ein Assistent von Perry, der die Droge ohne medizinische Qualifikation injizierte und nun mit bis zu 15 Jahren Gefängnis rechnen muss. Ebenso gab ein Bekannter an, als Drogenkurier fungiert zu haben.

Besonders im Fokus steht Perrys Assistent Kenneth Iwamasa, der Perry innerhalb von vier Tagen 20 Ketamin-Injektionen verabreichte. Auch die „Ketamin-Königin“ Jasveen Sangha (41) wird verdächtigt, Perry über den Schwarzmarkt größere Mengen Ketamin verschafft zu haben, wehrt sich jedoch gegen die Vorwürfe.

Die Ermittlungen zeigten, dass Perry, der 2023 tot in seinem Whirlpool in Los Angeles aufgefunden wurde, zum Zeitpunkt seines Todes eine ungewöhnlich hohe Dosis Ketamin im Blut hatte. Laut Staatsanwalt Martin Estrada deckten die Ermittlungen ein kriminelles Netzwerk auf, das Perrys Suchtprobleme ausnutzte, um sich finanziell zu bereichern.

Matthew Perry war weltweit durch seine Rolle als Chandler Bing in der Erfolgsserie „Friends“ bekannt geworden. In seiner Autobiografie hatte er offen über seine langjährigen Kämpfe mit Medikamenten- und Alkoholsucht berichtet. Diese tragische Geschichte wirft ein Schlaglicht auf die Auswirkungen von Drogenmissbrauch und zeigt die Netzwerke, die illegale Substanzen verbreiten. Seine Kollegin Jennifer Aniston und viele andere erinnern sich an Perry, der als Schauspieler und Mensch Spuren hinterließ.