Schusswaffen: Flugzeug aus Kroatien angeschossen 

Das Flugzeug der Fluggesellschaft Croatia Airlines, das gestern Abend auf der Landebahn des internationalen Flughafens Sarajevo von Zagreb aus gelandet ist, weist Schäden auf, die vermutlich durch Schusswaffen verursacht wurden.

Der Pilot, der das Flugzeug bei der Ankunft auf der Landebahn von Sarajevo steuerte, berichtete von Schäden am Rumpf, die nach ersten inoffiziellen Informationen durch Schüsse verursacht wurden.

Die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina wurde über den Fall informiert, und die Ermittlungen auf der Landebahn des Flughafens Sarajevo sind im Gange.

Nach Erhalt der Information, dass der regelmäßige Check des Flugzeugs am Flughafen Sarajevo Schäden am Flugzeugrumpf zeigte, die möglicherweise durch Schusswaffen verursacht wurden, forderte der diensthabende Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina eine Begutachtung durch Gutachter der Direktion für Zivilluftfahrt von Bosnien und Herzegowina an, wie ein serbisches Medium berichtet.

Es ist zu beachten, dass die Sicherheit der Passagiere während des Fluges nicht gefährdet war und eine Untersuchung wird den Schaden sowie die Sicherheit des Flugzeugs für den weiteren Flug feststellen.

Es ist derzeit nicht bekannt, wo das Flugzeug beschädigt wurde und wie es zu diesem Vorfall kam.