Schwerer Schicksalsschlag: Jelena und Zoran lernen sich in Reha kennen

Jelena und Zoran Milicevic, ein serbisches Paar, das an Multipler Sklerose leidet, teilen ihre inspirierende Geschichte. Sie erzählen von ihrem Kennenlernen in der Atomska-Banja-Rehabilitation, ihrer Hochzeit, bei der Jelena mit einem Satinstock zum Altar schritt, und ihrem unermüdlichen Kampf gegen die Krankheit. Trotz der Herausforderungen führen sie ein erfülltes und abenteuerliches Leben, das von Unabhängigkeit und Abenteuerlust geprägt ist.

Jelena und Zoran Milicevic sind ein Paar, das sich nicht von den Herausforderungen des Lebens unterkriegen lässt. Sie lernten sich 2018 in der Atomska-Banja-Rehabilitation kennen, beide leiden an Multipler Sklerose. Ein Jahr später gaben sie sich das Ja-Wort, Jelena in Weiß mit einem Satinstock in der Hand, ein symbolisches Detail, das ihre Entschlossenheit und ihren Mut unterstreicht.

„Unser gemeinsames Leben ist aufregend und voller Herausforderungen, trotz unserer Behinderungen“, sagt Jelena. „Es ist anspruchsvoll, aber das macht es interessant. Im vergangenen Jahr sind wir sogar ans Meer gefahren. Wir gingen ins Unbekannte, aber wenn wir zusammen sind, ist alles leichter zu ertragen.“

Die beiden sind stolz auf ihre Unabhängigkeit und ihren Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Sie erledigen die meisten Aufgaben selbst und sehen Probleme als Abenteuer an, die es zu lösen gilt. „Es ist schön, wenn wir zusammen sind, so dass ich frei sagen kann, dass wir es genießen“, sagt Jelena.

Doch das Leben mit Multipler Sklerose ist nicht einfach. Alltägliche Aufgaben können zu komplizierten Herausforderungen werden. „Unser Gehirn denkt einfach anders“, erklärt Jelena. „MS ist keine Tragödie, aber sie bringt viele Einschränkungen mit sich, so dass alles andere im Vergleich dazu unbedeutend ist.“

Ein auffälliges Detail bei ihrer Hochzeit war Jelenas Satinstock. „Die meisten erkennen mich an meinem Stock und ich kann sagen, dass es mein Markenzeichen ist“, sagt sie. „Für uns bedeuten Hilfsmittel Freiheit und so sehen wir sie.“

Trotz der Herausforderungen blicken Jelena und Zoran optimistisch in die Zukunft. Sie hoffen auf eine Therapie, die den Verlauf der Krankheit verlangsamen könnte. „Zoran hat 28 Prozent der benötigten Gesamtsumme gesammelt, und ich habe 57 Prozent der benötigten Gesamtsumme gesammelt, die 1.245.000 Dinar beträgt“, sagt Jelena. „Wir glauben, dass der Neuromodulationsanzug, den wir planen zu kaufen, uns das Funktionieren erleichtern, die ständigen Schmerzen lindern und den Spasmus reduzieren wird.“