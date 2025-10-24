Sekunden vor der Katastrophe – Polizist rettet Autofahrer vor heranrasendem Zug

Ein Polizist außer Dienst verhinderte in Katowice (polnische Stadt) eine drohende Katastrophe an einem Bahnübergang. Als einem Auto während der Überquerung der Gleise plötzlich ein Rad abfiel, blieb das Fahrzeug mitten auf den Schienen stecken. Die Fahrerin und ihr Beifahrer versuchten vergeblich, das Auto zu bewegen.

Heldenhafte Rettung

In diesem kritischen Moment eilte ein zufällig anwesender Polizist, der sich nicht im Dienst befand, den Betroffenen zu Hilfe. Gemeinsam gelang es ihnen, das Fahrzeug von den Gleisen zu schieben – nur Sekunden bevor ein Zug die Stelle passierte.

Knapper Ausgang

Wie auf einem in sozialen Netzwerken kursierenden Video zu sehen ist, konnte durch das beherzte Eingreifen des Beamten ein Zusammenstoß in letzter Sekunde verhindert werden.

Die Aufnahmen dokumentieren, wie knapp die Beteiligten einer Tragödie entgingen.