Horror im Aufzug: Mann folgt 17-Jähriger und greift unter ihren Rock

Im Aufzug ihres Wohnhauses erlebte eine 17-Jährige den Schock ihres Lebens. Ein Unbekannter verfolgte sie und griff ihr unter den Rock.

Eine 17-Jährige wurde am Donnerstagabend in Wien-Penzing Opfer einer sexuellen Belästigung. Gegen 23.15 Uhr folgte ihr ein unbekannter Mann bis in ihr Wohnhaus. Der Täter stieg mit der Jugendlichen in den Aufzug, wo er sie bedrängte und ihr unter den Rock griff. Dem Mädchen gelang es, den Angreifer wegzustoßen und sich in ihre Wohnung in Sicherheit zu bringen, wie die Polizei mitteilte.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefasst werden. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um einen 40- bis 50-jährigen Mann mit kräftiger Statur und kurzen, dunklen Haaren. Seine Körpergröße wird auf 1,75 bis 1,80 Meter geschätzt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine orange Pufferjacke.

Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei jeder Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 01-31310-25800 zu melden.

Hinweise können auch anonym abgegeben werden.