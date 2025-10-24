Schwarzer Wagen mit Italien-Kennzeichen: Polizei bittet um Hinweise

Mitten am Vormittag drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Als die 83-jährige Bewohnerin sie störte, stießen sie die Seniorin beiseite und flüchteten mit ihrer Beute.

Eine 83-jährige Bewohnerin aus Kalwang wurde am Donnerstag in ihrem eigenen Haus mit einem erschreckenden Zwischenfall konfrontiert, als sie einen Einbrecher bei der Tat überraschte. Mehrere Unbekannte klingelten gegen 10.20 Uhr an der Haustür des Einfamilienhauses, wie die Polizei mitteilte. Nachdem niemand die Tür öffnete, begaben sich die Täter zur Hausrückseite, wo sie gewaltsam ein Fenster aufbrachen.

Die Eindringlinge durchsuchten anschließend systematisch alle Räumlichkeiten im oberen Stockwerk des Gebäudes. Als die Seniorin verdächtige Geräusche wahrnahm und nachschaute, wurde einer der Täter bei seiner Durchsuchung gestört und stieß die Frau beiseite. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro verließen die Einbrecher das Haus und flohen in unbekannte Richtung. Die 83-Jährige blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.

Zeugensuche läuft

Die Ermittler suchen nun nach Zeugenhinweisen und fragen konkret: Hat jemand am Donnerstagvormittag, 23. Oktober 2025, zwischen 9:00 und 10:30 Uhr im Raum Kalwang ein verdächtiges schwarzes Fahrzeug mit italienischen Kennzeichen beobachtet oder fotografiert? Das Fahrzeug war vermutlich mit mehreren männlichen Personen besetzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mautern unter der Telefonnummer 059133/6323 entgegen.