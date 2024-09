Selbstbedienung und ohne Bargeld bei Lidl Österreich

Ab sofort können Lidl-Kunden in Österreich ihre Einkäufe noch flexibler und schneller abwickeln: Der Lebensmitteleinzelhändler hat das neue Bezahlsystem „Lidl Pay“ eingeführt. Damit ist es möglich, Einkäufe direkt über die Lidl Plus-App zu bezahlen. Zeitgleich starten in ausgewählten Salzburger Filialen die ersten Selbstbedienungskassen, die bis 2028 in ganz Österreich eingeführt werden sollen.

Digitale Innovationen im Lebensmittelhandel

Die digitale Transformation schreitet voran und macht auch vor dem stationären Lebensmittelhandel nicht halt. Schon 2018 setzte Lidl Österreich mit der Einführung der Lidl Plus-App ein Zeichen in Richtung digitale Zukunft. Über eine Million Österreicher:innen nutzen bereits die App als digitale Kundenkarte und genießen zahlreiche Vorteile. Mit der Einführung von „Lidl Pay“ optimiert Lidl nun den Bezahlvorgang, indem der Prozess vereinfacht und beschleunigt wird.

Details zu Lidl Pay

Die Nutzung von Lidl Pay ist denkbar einfach: Nach der Aktivierung können Kund:innen ihre Einkäufe durch Scannen der Lidl Plus-App an der Kasse bezahlen. Die Zahlung erfolgt über hinterlegte Kredit- oder Debitkarten, wobei Mastercard als offizieller Zahlungspartner fungiert. Die neue Debit-Mastercard, die E-Commerce-fähig ist, gewährleistet einen reibungslosen, schnellen und sicheren Bezahlvorgang, doch auch Karten anderer Anbieter sind kompatibel.

Für die Verwendung von Lidl Pay ist die Eingabe der Kartennummer in die Lidl Plus-App erforderlich. Die Zahlungsbestätigung erfolgt anschließend durch Eingabe einer Pin oder durch biometrische Daten wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung.

Erste Selbstbedienungskassen bereits im Einsatz

Parallel dazu führt Lidl Österreich Selbstbedienungskassen in ausgewählten Filialen in Salzburg ein, die eine zeitsparende Alternative zum traditionellen Bezahlen bieten und das Einkaufserlebnis verbessern sollen. Diese Kassen, die ebenfalls Mastercard als Zahlungspartner nutzen, sind Teil einer umfassenden Initiative, die bis 2028 einen flächendeckenden Einsatz vorsieht.