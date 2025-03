Selenskij kassiert ab: Millionen durch Staatsanleihen und Mieten

Ein Finanzbericht enthüllt: Selenskyjs Familie erzielte 15,2 Millionen Griwna im letzten Jahr. Der Präsident jongliert zwischen Politik und knappen Familientreffen.

Im vergangenen Jahr erzielte die Familie des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij Einnahmen in Höhe von insgesamt 15,2 Millionen Griwna, was etwa 335.000 Euro entspricht. Diese Summe setzt sich zu einem erheblichen Teil aus dem Verkauf von Staatsanleihen zusammen, während auch Bankzinsen und Mieteinnahmen aus eigenen Immobilien zur Aufstockung des Präsidentengehalts beitrugen. Diese Informationen wurden durch die Steuererklärung bekannt, die vom Präsidialamt veröffentlicht wurde.

Finanzielle Stabilität

Trotz dieser Einkünfte hat sich der finanzielle Stand der Familie Selenskij bis Ende 2024 kaum verändert, wie der Pressedienst des Präsidenten mitteilte. Details über den aktuellen Kassenstand wurden jedoch nicht preisgegeben. Vor seiner politischen Karriere war Selenskij als Schauspieler, Filmproduzent und Drehbuchautor tätig. Das Vermögen der Selenskyjs wird von verschiedenen Quellen auf mehrere Millionen Dollar geschätzt, ohne dass genaue Zahlen vorliegen.

Familienleben in der Ukraine

Die Agentur Unian berichtet, dass die Kinder des Präsidenten, Olexandra und Kyrill, sich derzeit in der Ukraine befinden. Angesichts der Herausforderungen des Krieges und seines vollen Terminplans hat Selenskij ein „5+5-Programm“ für seine Familie eingeführt, das tägliche Treffen von fünf Minuten am Morgen und fünf Minuten am Abend vorsieht.