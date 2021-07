Sensation: 2 Balkan-Lieder toppen österreichische Charts (VIDEOS)

Das serbische Ex-Pärchen Breskvica und Voyage sind schon richtige Stars am Balkan geworden. Doch nicht nur dort auch in Österreich scheinen sie ihre Fanbase erweitert zu haben.

Die zwei 18-Jährigen gehören mittlerweile zu den angesagtesten jungen Promis. Die Beziehung zwischen den beiden Sängern sorgt derzeit für Schlagzeilen in den Medien. Anscheinend hat Breskvica ihren Freund betrogen haben und deswegen haben sie sich getrennt. Dabei wollten sie noch vor paar Monaten heiraten, berichten die serbischen Medienportale.

On/off Beziehung?

Am Wochenende erschienen plötzlich zwei neues Singles von Breskvica “Srećan put” und von Voyage “Kartel”. Dies sorgte für eine große Überraschung bei den Fans. Und damit ist es auch offiziell, dass sich das Teenie-Paar getrennt hat. Sie singen nicht mehr zusammen und haben somit jeweils eine Solo-Karriere angefangen. Interessant ist nur, dass beide genau das gleiche Wochenende für ihr neues Lied ausgesucht haben.

Das neue Lied von Breskvica heißt “Srećan put” (=gute Reise), ob das eine Botschaft an Voyage ist? In dem Song, sagt sie sogar “Bon Voyage, meine Liebe”, scheint so als ob sie entgültig mit ihrem Ex abschließt. Auch der junge Sänger Voyage hat am selben Tag ein neues Lied gepostet. Scheint als wäre es ein Musik-Battle zwischen den beiden Ex-Turteltäubchen.

Drei Millionen Klicks in 24 Stunden:

Breskvica hat mit Abstand die Nase vorne. Nach nur einem Tag erreicht ihre erste Solo-Single drei Millionen Klicks. Voyage hingegen erreicht “nur” 2,2 Millionen Klicks nach nur 24 Stunden. Auch in Österreich konnte sich das Lied schnell an die Spitze vorkämpfen. Bleibt jetzt nur noch abzuwarten, wie das Battle ausgeht.

